Home Nacional "cde confirma ampliación de querella contra Ángela vivanco en caso..."

CDE confirma ampliación de querella contra Ángela Vivanco en caso Muñeca Bielorrusa

Según informó Radio Cooperativa, la decisión fue confirmada este miércoles, tras la reunión que sostuvieron el presidente del CDE, Raúl Letelier, con los ministros del Interior y Justicia, Álvaro Elizalde y Jaime Gajardo, en La Moneda.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
CDE confirma ampliación de querella contra Ángela Vivanco en caso Muñeca Bielorrusa

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió querellarse contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, quien está vinculada al caso Muñeca Bielorrusa.

Según informó Radio Cooperativa, la decisión fue confirmada este miércoles, tras la reunión que sostuvieron el presidente del CDE, Raúl Letelier, con los ministros del Interior y Justicia, Álvaro Elizalde y Jaime Gajardo, en La Moneda.

La reunión, explicó Letelier, estuvo centrada casi íntegramente en la denominada trama Muñeca Bielorrusa.

Esta investigación indaga presuntos pagos de coimas por parte de abogados a Vivanco a cambio de fallos favorables.  

Tras el encuentro, el presidente del CDE confirmó que se ampliarán la querella penal para incluir formalmente a la exministra de la Suprema. La acción judicial apuntaba hasta ahora solo a su pareja, Gonzalo Migueles; a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos -todos en prisión preventiva-; y a los conservadores de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, y de Chillán, Yamil Najle.

Letelier sostuvo que “el Consejo ha decidido ampliar la querella penal (…) contra la exministra Ángela Vivanco y esperamos también ser parte importante de las investigaciones para perseguir a todas las personas y funcionarios públicos que hayan intervenido en estos hechos”, recogió Cooperativa.

El anuncio se produce luego de que Vivanco fuera notificada de la tramitación de la querella de capítulos en su contra.

La solicitud debe ser revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago y, si es aprobada, permitiría recién la formalización de la exministra y la aplicación de eventuales medidas cautelares.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
“No hay desaire”: Don Francisco descarta molestia con ...

El animador se refirió a la cancelación del tradicional programa de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, debido a que el candidato del Partido Republicano decidió no participar en el espacio.

Leer mas
Nacional
Reportan incendio en edificio de Vitacura...

Desde el Cuerpo de Bomberos de Santiago notificaron a través de X, que el hecho se registró en un edificio que se ubicada en Alejandro Serani Norte con Del Mirador. Las llamas afectarían el tercer piso.

Leer mas
Nacional
El Museo Interactivo de la Astronomía realizará el sáb...

Esta actividad se desarrollará en el marco de la Jornada Mundial de Observación Lunar. Es impulsada por la NASA con la finalidad de destacar la importancia del satélite en la exploración espacial y en las ciencias planetarias.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/