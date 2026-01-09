Celulosa Arauco, la primera empresa forestal carbono neutral

La urgencia climática ha marcado la pauta del escenario global. Hoy, son cada vez más las empresas que asumen un rol activo en la construcción de un futuro sostenible y en ese contexto, Forestal Arauco ha logrado posicionarse como un referente internacional.

Al consolidar una estrategia climática de largo plazo, esto llevó a la empresa a convertirse en la primera forestal del mundo en alcanzar la carbono neutralidad en un proceso culminado en 2020.

Más que como fruto de una acción puntual, este reconocimiento es el resultado de décadas de trabajo, innovación y compromiso ambiental de la empresa.

Con miras a los desafíos globales, la forestal ha trazado un camino claro hacia la reducción de emisiones y la generación de impacto positivo tanto para el planeta como para las comunidades.

Un compromiso climático con impacto real

Para Arauco, la carbono neutralidad marca un punto de inflexión en la estrategia climática de sus operaciones. Según Charles Kimber, gerente corporativo de Personas y Sustentabilidad, se trata de un compromiso de largo plazo, con objetivos medibles y alineados con las demandas que hoy plantea el cambio climático a nivel global.

Esta política se sustenta en dos pilares clave: por un lado, la reducción progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de mejoras operacionales y eficiencia energética.

Por otro lado, el fortalecimiento de los sumideros de carbono naturales, especialmente a través de sus bosques, plantaciones y productos de origen forestal.

Gracias a este enfoque, la compañía ha logrado capturar más CO2 del que emite, calculado bajo estándares internacionales y verificado mediante la metodología del Protocolo de Neutralidad.

Energía renovable y economía baja en carbono

Uno de los pilares fundamentales de este avance ha sido la transición energética. Desde la década de los 90, Forestal Arauco comenzó a incorporar fuentes renovables en sus procesos productivos, especialmente a partir de biomasa, reduciendo así su dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo a la descarbonización de la matriz energética.

Esta visión de largo plazo ha permitido consolidar un modelo productivo más eficiente y resiliente, alineado con los desafíos de la transición hacia una economía baja en carbono.

Compromisos globales para un futuro sostenible

El camino hacia la sostenibilidad también ha llevado a la compañía a sumarse a iniciativas internacionales de alto impacto.

Estas iniciativas refuerzan una visión compartida: la acción climática es una responsabilidad ambiental y una oportunidad para innovar, generar empleo y fortalecer economías sostenibles.

Arauco y los bosques como aliados frente al cambio climático

En el centro de esta estrategia se encuentran los bosques. Los árboles cumplen un rol clave como sumideros naturales de carbono, capturando CO2 a través de la fotosíntesis y almacenándolo durante largos periodos.

Esta capacidad los convierte en una de las herramientas más efectivas para mitigar el calentamiento global.

A partir de esta premisa, Forestal Arauco ha desarrollado un modelo que combina la conservación del bosque nativo con la producción forestal sostenible, generando productos renovables que almacenan carbono y reemplazan materiales de alta huella ambiental.

Según el Living Forest Report de WWF, la demanda global de madera podría triplicarse hacia 2050, por lo que este enfoque cobra aún mayor relevancia.