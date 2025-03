Chile Vamos anuncia Acusación Constitucional contra ministra Fernández por fallida compra de la casa de Salvador Allende

Los diputados de la UDI y RN anunciaron la tarde de este lunes la presentación de una Acusación Constitucional contra la ministra de Defensa, Maya Fernández, por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.



Los parlamentarios argumentaron que “la firma de un contrato por casi 1.000 millones de pesos beneficia personalmente a la ministra, lo que sería inconstitucional”.



Las bancadas de ambos partidos de Chile Vamos acusan a Fernández de ignorar las leyes y aseguran que, “dado que el Presidente de la República no pedirá su renuncia y ella no piensa dejar el cargo, nos vemos obligados a usar la herramienta de la Acusación Constitucional”.



El libelo se centrará en la violación del Artículo 37 Bis de la Constitución, que prohíbe a los ministros celebrar contratos con el Estado. Los legisladores afirman que “la ministra Fernández, al haber sido parlamentaria y presidenta de la Cámara de Diputados, no puede alegar ignorancia de la ley”.



Finalmente, aclararon que no cuestionan la honorabilidad de la ministra ni las condiciones del contrato, sino que sostienen que existe un acto jurídico incompatible con la prohibición constitucional.