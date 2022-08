Chile Vamos pasa a De la Carrera a la Comisión de Ética y pide “las sanciones más altas” tras agresión

Las bancadas de diputados y diputadas de Chile Vamos, encabezadas por Andrés Longton (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Francisco Astaburuaga (Evópoli), llevaron hasta la Comisión de Ética de la Cámara al diputado Gonzalo de la Carrera, independiente exrepublicano, quien al finalizar la sesión ordinaria de sala agredió físicamente al vicepresidente de la mesa, Alexis Sepúlveda.



En el documento enviado al diputado Nelson Venegas, presidente de la Comisión de Ética, se hace un relato desde cuando De la Carrera solicita un punto de reglamento durante la sesión en que estaba presente la ministra del Interior, Izkia Siches, para “decirle a la ministra del Interior que algunos han pedido su renuncia. Yo solo quiero despedirme gentilmente porque sé que después de los resultados del domingo no la vamos a ver de nuevo como ministra, quizás como embajadora”.



Tras esta intervención y al finalizar la sesión, la diputada Marcela Riquelme denunció a la mesa lo descrito más arriba. A los pocos segundos llegó Gonzalo de la Carrera argumentando que sus dichos no constituían infracción, y tras renglón trató de “estúpida” a la parlamentaria. Ante la violencia verbal, el vicepresidente Alexis Sepúlveda intentó poner paños fríos y le indicó a De la Carrera que no era necesario ponerse violento.



Esto provocó la reacción de Gonzalo de la Carrera, quien golpeó en la cara a Sepúlveda, quien se dirigió luego a enfermería de la Cámara para recibir atención médica.



Ante estos hechos la noche del martes el diputado Andrés Longton,jefe de bancada RN, afirmó que “la violencia hay que condenarla y no puede ser un argumento para validar ninguna acción”, anunciando además que como Chile Vamos De la Carrera sería llevado a la Comisión de Ética, lo que se concretó ahora.



En el documento enviado a la Comisión, se detallan “tres agresiones claras posibles de ser imputadas al diputado De la Carrera: “una agresión de carácter físico no es sino la más grave, puesto que de manera evidente, no se condice con un nivel mínimo de fraternidad y respeto interpersonal”. En segundo lugar está el de mantener una conducta “acorde a su investidura (de diputado)”, lo que claramente fue transgredido por el diputado independiente. Y en tercer lugar, que tampoco se respetó el que los parlamentarios “sean justos y respetuosos en el trato con los ciudadanos, los demás diputados y personal de la Corporación”.



Por estas tres causas, Chile Vamos pide “las más altas sanciones previstas en el Reglamento de la Corporación ante las faltas a la ética parlamentaria que le fueren imputadas precedentemente”. Además de citar a los diputados Alexis Sepúlveda y Marcela Riquelme, y de otras personas involucradas en el incidente.