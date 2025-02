Ciedess: Todos los multifondos de pensiones cierran febrero con pérdidas

Los cinco multifondos de pensiones cerraron febrero con resultados negativos debido, principalmente, a factores como la caída en el precio del dólar y el incremento del IPSA.



Según el informe de la consultora Ciedess, los fondos más riesgosos, A y B, tuvieron una caída de un -2,83% y -2,08%, respectivamente. El fondo moderado, C, alcanzó un -1,06%, mientras que los fondos conservadores, D y E, tuvieron una baja de -0,32% y -0,09% cada uno.



Desde la consultora sostuvieron que, los resultados de los fondos A y B tienen relación con factores como los “retornos mixtos en los principales índices internacionales, siendo contrarrestados por una caída significativa del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento del IPSA”.



En tanto, lo ocurrido con los fondos C, D y E se explica por “un descenso en los activos de renta fija internacional, donde el índice Legatrii cae -3,61% en pesos; mientras que a nivel local se observa un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija de largo plazo, impactando negativamente a los fondos conservadores a través de las pérdidas de capital”.



Con los resultados de febrero, en lo que va de 2025, el fondo A ha acumulado una baja de -0,05%, el B ha anotado un 0,03%, el C un 0,47%, D un 0,45% y el E un 0,14%.