Colegio de Profesores apunta a “estrés laboral” de docente que gritó a alumnos

Mario Aguilar, afirmó que “lo que evidencia el video es un error del docente, un tipo de respuesta que no corresponde a lo que debe ser una manera profesional y educativa de interactuar con los estudiantes, ciertamente”.

El Colegio de Profesores se refirió al actuar de un docente del Liceo de Limache, quien fue acusado de gritar a estudiantes durante una discusión en torno a la figura de Augusto Pinochet.

En conversación con Emol, el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, afirmó que “lo que evidencia el video es un error del docente, un tipo de respuesta que no corresponde a lo que debe ser una manera profesional y educativa de interactuar con los estudiantes, ciertamente”.

Y añadió que “se trata de una manera de responder a los estudiantes que no corresponde ciertamente”.

El líder del gremio docente sostuvo que esto “evidencia algo que también hemos venido nosotros denunciando hace mucho tiempo, que son cómo las situaciones de convivencia y de disciplina al interior de la sala de clase y de los establecimientos vocacionales está en una situación muy crítica”.

“Aquí hay evidencia de un enorme estrés al que está sometido hoy día el cuerpo docente, una exigencia muy grande en términos de enfrentar situaciones de alta demanda, muy estresantes, muy agobiantes y que, por lo tanto, hay que también entender eso”, manifestó.

Aguilar argumenta que “aquí se muestra un docente sometido a una alta carga y que no justifica de ninguna manera sus respuestas, pero sí muestra un contexto complejo y difícil al que están sometidos muchísimos docentes hoy día en Chile y es un tema que se debe abordar, porque podrían también generarse otras situaciones similares”.

En ese sentido, insistió que “es uno de los temas más acuciantes que tenemos que enfrentar hoy día dentro de las problemáticas que muestra nuestro sistema educacional”.

