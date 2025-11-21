Comando de Jara confirma salida de Balbi El Chamako por causa de VIF

El comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, confirmó la salida del artista urbano Patricio Oñate, conocido como, Balbi El Chamako, luego que se conociera que mantenía una causa por violencia intrafamiliar.

A través de un comunicado, el comando de la abanderada señaló que tomaron “conocimiento de eventuales antecedentes judiciales vinculados a quien sería uno de los embajadores de esta campaña, el artista urbano Balbi El Chamako. Lo que corresponde en este caso es que el proceso continúe y se esclarezca lo denunciado”.



“En virtud de lo anterior, el artista no formará parte del equipo de embajadores de esta campaña”, indicaron.



Según consignó La Tercera, el cantante urbano desde diciembre del 2024 se encuentra imputado en una causa de violencia intrafamiliar (VIF).



El 22 de ese mes, una mujer que afirmó ser la pareja del artista, denunció que se encontraba junto a sus hijos y el cantante urbano cuando este la agredió.



Balbi El Chamako habría insultado al hijo que tienen en común, un niño de 11 años. “Que andas hablando we…, eres un cahuinero”, le dijo al menor de edad junto con empujarlo. Seguido de esto, se habría abalanzado contra su pareja, golpeándola reiteradamente con diferentes elementos.



A raíz de la agresión, según el parte policial, la mujer resultó con múltiples heridas. El hecho de violencia habría ocurrido en la vivienda del cantante.



A raíz de este ataque, se abrió una investigación y se decretaron medidas cautelares en contra del imputado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y violencia de género.



El 15 de octubre pasado, en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, se llevó a cabo una audiencia de procedimiento abreviado al que llegó la causa. El cantante no habría asistido a esta instancia.



En esa misma ocasión, el tribunal decretó que además de ser notificado por el Poder Judicial, tenía que ser notificado por Carabineros para que se presente un nuevo juicio abreviado, que quedó fijada para el próximo 1 de diciembre del 2025.