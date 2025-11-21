Home Nacional "comando de jara: paulina vodanovic (ps) será jefa de campaña y fr..."

Comando de Jara: Paulina Vodanovic (PS) será jefa de campaña y Francisco Vidal (PPD) vocero

La candidata Jeannette Jara reforzó su comando con destacadas figuras políticas del oficialismo. Esto luego que pidiera la renuncia este jueves a su asesor y jefe estratégico Darío Quiroga.

La candidata del pacto Unidad por Chile y de la DC, Jeannette Jara, anunció este viernes la inclusión de nuevos nombres en su comando.

Jara pidió este jueves la renuncia a su asesor y jefe estratégico de campaña, Darío Quiroga.

Según consignó Radio Cooperativa, algunas figuras políticas que se suman al equipo económico son el exministro Carlos Ominami y la secretaria general de la DC, Alejandra Krauss.

La diputada electa Irací Hassler (PC), la diputada saliente Helia Molina (PPD), y las senadoras electas Beatriz Sánchez (FA) y Paulina Vodanovic (PS), que será jefa de campaña.

El expresidente de TVN, Francisco Vidal (PPD), será el vocero.

El DC Víctor Maldonado, el liberal Juan Carlos Urzúa y el PPD José Toro se sumarán al comité estratégico que será ahora coordinado por el senador Daniel Núñez (PC).

La coordinación de los voluntarios, por su parte, estarán a cargo del diputado Gonzalo Winter (FA), su par Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y el actor Ignacio Achurra. 

Encargados regionales

Como encargados regionales se incluyeron al senador electo del PL, Vlado Mirosevic, en Arica; en Tarapacá, al gobernador José Miguel Carvajal, en Antofagasta, al gobernador Ricardo Díaz; y en Atacama, a la senadora electa del PS, Daniela Cicardini ,y la senadora DC Yasna Provoste, consignó Cooperativa.

En la Cuarta Región, se fijó como encargado regional al alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri; en Valparaíso, al gobernador Rodrigo Mundaca; eO’Higgins, al diputado PPD Raúl Soto y el gobernador Pablo Silva; y en el Maule, a los diputados Javier Muñoz (DC) y Consuelo Veloso (FA).

En Ñuble, mientras, se designó al gobernador Óscar Crisóstomo; en Biobío, al senador PS Gastón Saavedra; en La Araucanía, el senador Ricardo Celis (PPD); en Los Ríos, el gobernador Luis Cuvertino; y en Los Lagos, los diputados Emilia Nuyado (PS) y el independiente en la bancada del PPD Héctor Ulloa.

En el extremo sur del país, fueron designados coordinadores regionales la senadora Ximena Órdenes (PPD) y la diputada PS electa Andrea Macías (Aysén), y al gobernador Jorge Flies y la diputada reelecta Javiera Morales (FA) en Magallanes.

En la Región Metropolitana fue designada la senadora Claudia Pascual (PC).

Al comando también “se integran muchas personas de la sociedad civil”, destacó la candidata oficialista. Fueron presentados, en este grupo, la astrónoma y divulgadora científica, Teresa Paneque, y la figura televisiva e influencer animalista, Eliana Albasetti.

También figuran DJ Black, los actores Felipe Ríos, Erto Pantoja y Claudio Arredondo.

Darío Quiroga, excoordinador estratégico de Jara, admite que fue “inusualmente burlesco y descalificador” con los Parisi
Source Texto: La Nación/Foto: Aton

