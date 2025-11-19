Comenzó el segundo llamado del 2025 al Subsidio DS1: ¿Hasta cuándo se podrá postular?

Este martes 18 de noviembre comenzaron las postulaciones al segundo llamado nacional del 2025 al Subsidio para Sectores Medios, conocido como DS1.

El beneficio, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), se encuentra dirigido a familias de ingresos medios que no son propietarias de una vivienda, que tienen capacidad de ahorro y la posibilidad de complementar el valor de la vivienda con recursos propios o un crédito hipotecario.

Dicho subsidio permite acceder a una ayuda económica para comprar una vivienda nueva o usada, o construir una en un sitio propio en sectores urbanos o rurales.

Asimismo, cuenta con tres tramos de postulación para acceder a viviendas de un valor máximo de 2.200 UF en zona regular y hasta 2.600 UF en regiones de la zona norte (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama), extremo sur (Aysén y Magallanes) y en las provincias de Chiloé y Palena y en las comunas de Juan Fernández y Rapa Nui.

¿Hasta cuándo y cómo postular al Subsidio DS1?

El beneficio tiene tres tipos de postulación: automática, en línea o mediante un Formulario de Atención Ciudadana. A la vez, cada modalidad contempla fechas distintas de inicio, pero todas finalizan el viernes 28 de noviembre:

Postulación automática: Para personas postulantes no seleccionadas en el primer llamado al DS 1 de 2025. Recibirán la propuesta por correo electrónico o pueden hacerlo revisando directamente en el sitio web “Minvu Conecta” en minvuconecta.cl. Desde el 18 al 28 de noviembre.

Postulación en línea: Dirigida a personas postulantes de llamados previos que no aprobaron la propuesta de postulación automática o nuevos postulantes que no requieran acreditar una situación especial. Desde el 19 al 28 de noviembre.

Vía formulario de Atención Ciudadana: Para quienes no puedan ser atendidas a través de postulación automática o en línea. Desde el 21 al 28 de noviembre.

Requisitos

Según lo informado por el Minvu, los requisitos generales para postular corresponden a:

Tener mínimo 18 años de edad.

Contar con Cédula de Identidad Nacional. Personas extranjeras: Cédula de Identidad para extranjeros vigente y en ella constar su residencia definitiva.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el porcentaje de calificación socioeconómica que exige la alternativa del tramo al que postula:

Tramo 1: hasta del 60% del RSH,

Tramo 2: hasta del 80% del RSH,

Personas mayores en Tramo 1 y 2: hasta el 90% del RSH,

Tramo 3: contar con RSH. Si supera el 90%, no exceder el ingreso tope mensual familiar fijado para el llamado.

Acreditar una cuenta de ahorro abierta hace al menos doce meses. La fecha máxima de apertura de la cuenta para este llamado debió ser hasta el 30 de octubre de 2024.

Contar con el ahorro mínimo de acuerdo con el tramo de postulación, depositado en la cuenta de ahorro para la vivienda al último día hábil del mes anterior al de la postulación. En este caso, al próximo jueves 30 de octubre de 2025.

Además, desde el ministerio detallaron que para este llamado se considerarán las siguientes condiciones especiales o facilidades: