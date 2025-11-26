Cómo llegar al Desierto Florido: guía actualizada para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más únicos

El Desierto Florido es uno de los lugares turísticos en Chile más extraordinarios, un fenómeno natural que ocurre en el Desierto de Atacama cuando lluvias inusuales durante el invierno permiten que cientos de especies de flores broten en primavera.

Como su aparición depende de precipitaciones excepcionales, no ocurre todos los años, por lo que es fundamental planificar con información actualizada.

Aquí encontrarás cómo llegar a los sectores donde el fenómeno se concentra, las rutas disponibles y recomendaciones esenciales para visitarlo de manera responsable.

Dónde ocurre el Desierto Florido: sectores confirmados entre los lugares turísticos en Chile

El fenómeno se presenta en zonas específicas de la Región de Atacama, principalmente entre Copiapó, Caldera, Huasco y Vallenar. Los lugares con floraciones más frecuentes y documentadas son:

Parque Nacional Desierto Florido (sector Llanos de Varas y Paipote), en Copiapó

Parque Nacional Llanos de Challe (sector Carrizal Bajo)

Sectores costeros entre Huasco y Caldera , con floración variable dependiendo del año

, con floración variable dependiendo del año Zonas interiores a lo largo de rutas secundarias cerca de Copiapó, supervisadas por Conaf

La floración ocurre habitualmente entre septiembre y noviembre, pero puede variar según las lluvias del invierno.

Cómo llegar al Desierto Florido desde Copiapó: acceso principal a estos lugares turísticos en Chile

Copiapó es el punto de partida más recomendado, ya que conecta directamente con los principales sectores del fenómeno. Desde la ciudad puedes acceder a:

Parque Nacional Desierto Florido (30–45 minutos) por la Ruta 5 y caminos secundarios señalizados por Conaf.

por la Ruta 5 y caminos secundarios señalizados por Conaf. Sectores interiores con floración variable (20–40 minutos) siguiendo rutas hacia Paipote o sectores al sur de la ciudad.

siguiendo rutas hacia Paipote o sectores al sur de la ciudad. Caldera y áreas costeras (1 hora aprox.), donde pueden aparecer floraciones tempranas o más dispersas.

Para recorrer estos sectores:

Se recomienda usar vehículo propio o arrendado , ya que no hay transporte público a las zonas de observación.

, ya que no hay transporte público a las zonas de observación. Las rutas pueden incluir caminos de tierra , por lo que se aconseja manejar con precaución y revisar el estado del camino previa visita.

, por lo que se aconseja manejar con precaución y revisar el estado del camino previa visita. Es importante respetar las zonas habilitadas: el tránsito fuera de ruta daña el ecosistema.

Cómo llegar al Desierto Florido desde La Serena y Coquimbo: ruta hacia uno de los lugares turísticos en Chile más fotografiados

Desde La Serena, el acceso más común es hacia la zona costera del Huasco y Llanos de Challe, especialmente cuando la floración se desplaza hacia el sur. Para llegar:

Tomar la Ruta 5 hacia el norte hasta Vallenar (3 horas aprox.).

(3 horas aprox.). Ingresar desde Vallenar al Parque Nacional Llanos de Challe , uno de los lugares con floración más estable.

, uno de los lugares con floración más estable. También se puede continuar hacia Huasco, donde algunas zonas costeras presentan floración dependiendo del año.

Considera lo siguiente:

El viaje total puede tardar entre 4 y 5 horas , dependiendo del tráfico.

, dependiendo del tráfico. Entre Vallenar, Carrizal Bajo y Huasco hay tramos extensos sin servicios, por lo que es fundamental cargar combustible y llevar agua.

Consejos para visitar de manera responsable estos lugares turísticos en Chile

Para proteger este ecosistema delicado:

No caminar sobre las flores ; una pisada puede impedir su rebrote por años.

; una pisada puede impedir su rebrote por años. Estacionar solo en zonas autorizadas y evitar ingresar con vehículos a áreas no habilitadas.

y evitar ingresar con vehículos a áreas no habilitadas. Llevar agua, sombrero, protector solar y ropa ligera , ya que la radiación en el desierto es muy alta.

, ya que la radiación en el desierto es muy alta. Revisar información de Conaf y Sernatur Atacama , pues los puntos exactos de floración cambian cada año.

, pues los puntos exactos de floración cambian cada año. Preferir visitas en la mañana para aprovechar mejor la luz y el clima.

El Desierto Florido transforma el paisaje más árido del mundo en un tapiz de color incomparable, convirtiéndolo en un fenómeno único a nivel global.

Su accesibilidad desde Copiapó, Vallenar y La Serena, junto con su rareza y belleza, lo posicionan como uno de los lugares turísticos en Chile más memorables, ideal para los amantes de la naturaleza, la fotografía y los viajes responsables.