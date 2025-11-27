Cómo llegar al Parque Nacional Lauca: guía práctica para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más impresionantes

El Parque Nacional Lauca, ubicado en la Región de Arica y Parinacota, destaca como uno de los lugares turísticos en Chile más sobrecogedores.

Con sus bofedales, vicuñas, lagunas altiplánicas y el impresionante volcán Parinacota, es un destino que combina naturaleza extrema y cultura andina.

Llegar hasta allí es sencillo si se cuenta con la ruta clara y una adecuada planificación frente a la altitud.

Cómo llegar al Parque Nacional Lauca desde Arica, uno de los grandes lugares turísticos en Chile

La ciudad de Arica es el punto de partida para la mayoría de los visitantes. Desde aquí, las rutas están totalmente pavimentadas y permiten un viaje seguro y directo.

1. En vehículo particular

Ruta principal: Ruta 11-CH (Camino Internacional Arica–Tambo Quemado).

Ruta 11-CH (Camino Internacional Arica–Tambo Quemado). Distancia aproximada: entre 130 y 150 km , dependiendo del punto del parque al que se viaje (entrada, Parinacota o Lago Chungará).

entre , dependiendo del punto del parque al que se viaje (entrada, Parinacota o Lago Chungará). Tiempo estimado: entre 2 h 45 min y 3 h 30 min , según condiciones climáticas y detenciones.

entre , según condiciones climáticas y detenciones. Estado del camino: pavimentado y en buen estado en todo el trayecto.

pavimentado y en buen estado en todo el trayecto. Altitud: el camino asciende progresivamente hasta zonas que superan los 4.500 msnm cerca del Lago Chungará.

2. En bus o transporte público

Desde el Terminal Agropecuario de Arica salen minibuses hacia Putre , localidad situada a unos 130 km de Arica.

de Arica salen minibuses hacia , localidad situada a unos 130 km de Arica. Frecuencia: generalmente 1–2 servicios diarios, con variación según temporada.

generalmente 1–2 servicios diarios, con variación según temporada. Duración: alrededor de 2 h 30 min .

alrededor de . Desde Putre, los visitantes pueden contratar excursiones locales hacia Parinacota, el Lago Chungará y otros sectores del parque.

3. Tours desde Arica

Diversas agencias ofrecen excursiones de medio día o día completo, que incluyen transporte, guía y paradas en miradores andinos, bofedales y el Lago Chungará.

Cómo llegar al Parque Nacional Lauca desde Putre

Putre es el principal punto de aclimatación y acceso al parque.

1. En vehículo

Se sigue por la Ruta 11-CH en dirección al este.

en dirección al este. Distancia: varía entre 36 y 50 km , dependiendo del punto de visita dentro del parque (Parinacota, miradores o Lago Chungará).

varía entre , dependiendo del punto de visita dentro del parque (Parinacota, miradores o Lago Chungará). Tiempo estimado: entre 35 y 60 minutos.

2. Tours y excursiones locales

Putre ofrece servicios guiados para visitar áreas específicas del parque, una buena opción para quienes no cuentan con vehículo.

Recomendaciones para visitar este destino entre los lugares turísticos en Chile

Aclimatación: dormir al menos una noche en Putre (3.500 msnm) ayuda a prevenir el mal de altura.

dormir al menos una noche en Putre (3.500 msnm) ayuda a prevenir el mal de altura. Combustible: cargar en Arica ; no hay estaciones en Putre ni dentro del parque.

cargar en ; no hay estaciones en Putre ni dentro del parque. Clima: frío y seco durante todo el año; incluso en verano se recomienda ropa térmica.

frío y seco durante todo el año; incluso en verano se recomienda ropa térmica. Seguridad: ideal avisar la ruta que se realizará y evitar manejar de noche.

ideal avisar la ruta que se realizará y evitar manejar de noche. Información oficial: consultar los avisos de CONAF antes de viajar, especialmente sobre senderos habilitados y condiciones climáticas.

El Parque Nacional Lauca es uno de los lugares turísticos en Chile más únicos y accesibles del norte.

Ya sea desde Arica o Putre, llegar es relativamente sencillo si se siguen las rutas principales y se toma en cuenta la altura del altiplano.

Un destino ideal para viajeros que buscan naturaleza pura, cultura ancestral y un paisaje altiplánico inolvidable.