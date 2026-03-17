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Comparten primer vistazo de “Spider-Man: Brand new day” y anuncian fecha para el tráiler

La esperada película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tiene programado su estreno en cines para el próximo 31 de julio de 2026.

Leonardo Medina
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Comparten primer vistazo de “Spider-Man: Brand new day” y anuncian fecha para el tráiler

Este martes se reveló el primer vistazo de la esperada película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), “Spider-Man: Brand new day”, cinta que contará nuevamente con Tom Holland en el papel del héroe arácnido.

El propio Holland indicó que, como parte de una campaña, se irán compartiendo diferentes clips del tráiler de la cinta. 

En uno de estos videos se puede ver a “Spider-Man” mientras lleva a un hombre en su brazo y se balancea en medio de una lluvia en Nueva York.

Además, se informó que el estreno del tráiler se producirá este miércoles 18 de marzo.

“Estamos trabajando en algo increíblemente emocionante para el estreno del tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’”, manifestó Holland en un video.

También, añadió: “No hace falta decir que hemos recibido muchísimo amor y apoyo desde el primer día que empezamos a hacer estas películas. Sin esa comunidad tan increíble, Spider-Man no existiría”.

“Sigan de cerca el inicio de este ‘nuevo día’ alrededor del mundo, porque algunos de nuestros fans más grandes nos ayudarán a lanzar fragmentos del nuevo tráiler”, sostuvo. 

Cabe destacar que “Spider-Man: Brand new day” llegará a los cines el próximo 31 de julio de 2026.

Revisa los clips y el video de Holland:

Source Texto: La Nación/Foto: X
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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