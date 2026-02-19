Con el reencuentro de Woody y Buzz Lightyear: Disney y Pixar lanzan tráiler de “Toy Story 5”

Home Vanguardia "con el reencuentro de woody y buzz lightyear: disney y pixar lanz..."

Este jueves, Disney y Pixar lanzaron el tráiler de “Toy Story 5”, nueva entrega de la famosa saga animada. 

En el video, que tiene 2 minutos y 23 segundos de duración, se muestra parte de lo que será el enfrentamiento de los juguetes clásicos con los dispositivos digitales. 

Asimismo, en el adelanto se ve el reencuentro de “Woody” con “Buzz Lightyear”, “Jessie” y el recordado grupo de juguetes, quienes lidiarán con un singular enemigo: una tablet inteligente llamada “Lilypad”. 

Esta cinta contará nuevamente con Tom Hanks como la voz de “Woody”, Tim Allen como “Buzz Lightyear” y Joan Cusack como “Jessie”.

Por su parte, su estreno en los cines está programado para el próximo 19 de junio.

Revisa el tráiler:

Texto: La Nación/Foto: X
