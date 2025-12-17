Home Nacional "conaf combate incendio forestal en galvarino: hay más de 18 hect..."

Conaf combate incendio forestal en Galvarino: hay más de 18 hectáreas quemadas

El organismo precisó que la emergencia está siendo combatida con nueve brigadas terrestres y apoyo aéreo, aclarando además que no existen personas ni viviendas afectadas por el siniestro, recogió Radio Cooperativa.

Eduardo Córdova
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) movilizó este miércoles recursos terrestres y aéreos para enfrentar un incendio forestal en el sector Hijuela Huacha, comuna de Galvarino, en la Región de La Araucanía.

Ian Gorayeb, director regional de Senapred en La Araucanía, señaló que desde la semana pasada, “Conaf cerró -hasta nuevo aviso- el calendario de quemas controladas. Por lo mismo, ya no es factible realizar quemas de rastrojo, basura, entre otras cosas”.

La autoridad agregó que, “el llamado es a la protección, a la corresponsabilidad, a ayudarnos a limpiar nuestro entorno: a hacer cortafuegos, sacar la maleza, basurales y todo lo que se pueda quemar en esta temporada”, especialmente considerando las altas temperaturas previstas para Cautín y Malleco durante el verano.

Incendio San Pedro de Melipilla Conaf entregó también un balance del incendio forestal en San Pedro de Melipilla, Región Metropolitana, informando que más de 2.500 hectáreas han sido consumidas por las llamas y que al menos 10 viviendas y dos bodegas resultaron destruidas.

El combate de esta emergencia continúa en desarrollo, con brigadas desplegadas para controlar la situación y evitar que el fuego siga propagándose y afectando más infraestructura y terrenos. Las autoridades mantienen la alerta máxima en la zona debido a la magnitud y complejidad del siniestro.

Source Texto: La Nación
Eduardo Córdova

Eduardo Córdova
