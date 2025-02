Conmoción en Chiloé por crimen de María Angélica Ascuí, exbailarina de “Música Libre”

Conmoción ha causado el trágico fallecimiento de María Angélica Ascui, exbailarina del programa de “Música libre” en los años 70, que fue transmitido por TVN, luego de que su cadáver fuese encontrado maniatado bajo el puente San Pedro en Chiloé.

La mujer, de 69 años, fue asesinada presuntamente por un ciudadano de nacionalidad colombiana, quien confesó el crimen tras llegar durante la tarde del miércoles hasta la Segunda Comisaría de Carabineros para manifestar ser el autor del homicidio.

Ascuí vivía en Chiloé desde hace 10 años, lugar que la cautivó y decidió quedarse. “En un momento me contó que había estado en Chiloé, que le había fascinado, que se quería ir a vivir para allá, que pensaba vender su casa en Laguna Verde y lo hizo. Ella era de tomar decisiones”, contó a LUN su amiga y también colega de “Música Libre”, Isabel Castro.

“Ella estaba feliz (en Chiloé), todas sus fotos eran andando en kayak, caminando en medio de las flores, de la vegetación del sur, de Chiloé, su vista desde su cabaña era un lago inmenso. Ella caminaba mucho, se hacía amiga de las viejitas de la zona, era muy simpática, sencilla, se mantenía muy bien. Tenía buena salud y tenía mucho para vivir aún. Qué lastima todo”, dijo Isabel.

Otro amigo cercano a María Angélica y excompañero del recordado programa de televisión, Óscar “Lolo” Peña, también lamentó lo sucedido: “Es una desgracia lamentable, algo terrible, inimaginable”.

Recordó que “chateábamos a veces y me invitó innumerables ocasiones a Chiloé. Me decía que cuando fuera a Chile pasara a verla al sur. Me contó que estaba viviendo allá. Me decía que era un lugar paradisíaco, muy tranquilo, con mucha naturaleza. Porque ella era de mucha naturaleza”.

“Era una persona muy amorosa, muy afable, llena de vida y con unos nietos preciosos. Tenía su casa linda, su terreno y a veces me mandaba fotos en la naturaleza, del mar. Estaba muy tranquila viviendo allá, caminaba por la playa, disfrutaba con la naturaleza. Una vida que todos aspiramos a vivir”, agregó.

“Pero lo que ella llamaba el paraíso finalmente fue todo lo contrario a lo que esperaba para su vida. Me dejó muy shockeado la información”, concluyó.

SUPUESTO RESPONSABLE

El supuesto responsable es un sujeto de 46 años, identificado con las iniciales A.M.H.T. Aún no hay claridad sobre qué lo habría llevado a cometer el asesinato.

El aludido fue inmediatamente detenido tras la confesión. Dentro de las últimas actualizaciones del caso, el Ministerio Público concedió tres días adicionales para la investigación del homicidio, con el fin de confirmar su autoría, recogió 24Horas.

La audiencia de formalización del sujeto está programada para este domingo 2 de marzo. Se espera que en la instancia también se esclarezcan los motivos que lo habrían llevado a cometer el supuesto homicidio.