Conozca cómo funciona el cobro del Seguro de Cesantía por internet con Clave Única

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC Chile) recuerda a los trabajadores que hayan terminado su relación laboral, se mantengan cesantes y cumplan con los requisitos establecidos por ley, que pueden solicitar el Seguro de Cesantía en afc.cl.

Además de la clave AFC, los usuarios pueden ingresar con su Clave Única, la cual incorporó un doble factor de autenticación para la seguridad de los beneficiarios. Esta medida busca proteger su información personal y transacciones ante posibles accesos no autorizados.

Para ello, es importante que los usuarios tengan su correo electrónico actualizado en claveunica.gob.cl, como también se les recomienda mantener su número de teléfono al día.

Acceso con Clave Única

Para solicitar el Seguro de Cesantía con su Clave Única, los trabajadores deben dirigirse a la Sucursal Virtual de afiliados de afc.cl e ingresar su RUT y credenciales de acceso.

En caso de ingresar con su Clave Única, los usuarios recibirán un código en el mismo correo que tiene registrado en Gobierno Digital. Este código será solicitado para acceder a su información y trámites del Seguro de Cesantía.

Una vez adentro de la Sucursal Virtual, se les mostrará el saldo en su Cuenta Individual de Cesantía a la fecha, compuesto por sus cotizaciones y la rentabilidad obtenida en el tiempo.

Cobro del Seguro de Cesantía en línea

Para solicitar su beneficio en afc.cl, el afiliado debe realizar el trámite con su cédula de identidad vigente a mano, junto a su finiquito u otro documento de término de relación laboral. Además, el beneficiario debe continuar con los siguientes pasos:

-Pinchar el botón “Cobrar Seguro de Cesantía”.

-Completar la solicitud con los mismos datos del finiquito o documento de término.

-Sacar foto a su finiquito o documento de término original, con todas sus páginas. En caso de haber firmado Finiquito Laboral Electrónico en la Dirección del Trabajo, no necesita subir el documento.

Solicitud presencial

Si el trabajador necesita realizar el trámite en forma presencial en una de las 53 sucursales de AFC a lo largo del país, AFC recomienda reservar hora de atención en su sitio web anticipadamente.

En ese caso, el afiliado también debe llevar obligatoriamente su cédula de identidad vigente junto a su finiquito original u otro documento que acredite el término de su relación laboral, como la carta de despido o de renuncia.