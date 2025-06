Cordero pide “no transformar” a los colegios “en espacios policiales”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió al debate que se ha generado respecto a la instalación de detectores de metales en colegios.



En conversación con Radio Infinita, Cordero señaló que “la preocupación que nosotros tenemos de seguridad es no transformar a los establecimientos en espacios policiales, porque la intervención policial y la persecución penal dentro de un establecimiento sirve para detectar y sancionar una infracción penal o una falta, pero la escuela es un espacio protegido”.



Agregó que los colegios son “un espacio donde durante un número significativo de años nosotros confiamos a nuestros hijos el desarrollo no solo de conocimientos, sino que también de elementos propios de la convivencia cívica y entonces las escuelas tienen que ser espacios protegidos”.



Recordó que “en noviembre va a entrar en vigencia la ley de seguridad privada, la discusión no es cuántos policías tenemos afuera, sino cuáles son las medidas de seguridad que tiene el propio establecimiento”.



Enfatizó que “si nosotros queremos tener esa discusión, eso significa entonces que esos establecimientos nosotros deberíamos calificarlos de entidades obligadas y entonces las medidas de seguridad deben ser financiadas por el propio establecimiento”.



En la misma línea, Cordero señaló que “la comunidad escolar también tiene que entender lo que implica esta situación por eso yo en este tema soy muy pragmático sobre el tema de los detectores de metal son relevantes eso, sí, pero también es relevante por ejemplo la custodia perimetral entre otras cosas”.