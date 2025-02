Cordero tras demanda de denunciante de Monsalve: “La víctima ha sido una permanente preocupación por parte del Ejecutivo”

El subsecretario del Interior, Luis Cordero, se refirió a la demanda que ingresó la víctima de Manuel Monsalve contra la Subsecretaría del Interior por “actos y omisiones” tras el ataque sexual.



“Está la investigación penal abierta. En segundo lugar, está el sumario administrativo de Contraloría y, en tercer lugar, los abogados de la víctima interpusieron una acción prejudicial, cuyos antecedentes fueron notificados en su oportunidad a la Subsecretaría del Interior”, comentó el subsecretario.



“Esos antecedentes han permitido que el Consejo de Defensa del Estado lo respondiera, y en el contexto de ese procedimiento, que era una acción prejudicial, los abogados de la afectada y de la víctima han interpuesto una acción de tutela laboral que está actualmente en tramitación”, explicó Cordero



Según la denunciante, su acción judicial no busca una compensación económica, sino que el Ejecutivo adopte todas las medidas necesarias para que lo que ella vivió no vuelva a ocurrir en el seno del Estado. Sobre esto también se refirió el subsecretario.



“En el caso del Estado, la defensa judicial de ese caso en concreto está a cargo del Consejo de Defensa del Estado, quien ya había asumido la representación del Fisco con la acción prejudicial. No tengo mucho más que agregar al respecto, porque forman parte de un debate que está sometido a conocimiento de los tribunales”, agregó.



“En lo que respecta a las medidas que ha adoptado el Ministerio del Interior, desde que ocurrieron los hechos, son de público conocimiento que el Ministerio del Interior ha informado respecto de cada una de ellas, ante las comisiones que se han formado en el Congreso, sea la sesión especial que tuvo la Cámara de Diputados, sea las sesiones que ha tenido la Comisión de Mujer, sea la Comisión de Seguridad Pública y la Comisión Investigadora, en las cuales cada una de las autoridades del Ejecutivo que ha comparecido ha entregado los antecedentes que han sido requeridos”, argumentó Cordero.



Finalmente, el subsecretario agregó: “Las reflexiones, los mea culpa, las medidas que se han adoptado, las omisiones que pudieron haber existido, son todos antecedentes que han sido entregados a la comisión investigadora. Solo decir y recordar que la víctima ha sido una permanente preocupación por parte del Ejecutivo, y particularmente del Ministerio del Interior, y ella mantiene su contrato vigente”.