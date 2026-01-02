Corte de Apelaciones admite querella de capítulos contra exfiscal Manuel Guerra

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este viernes acoger en su totalidad la querella de capítulos presentada contra el exfiscal Manuel Guerra.

La acción se refiere a delitos de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, lo que habilita a la Fiscalía Regional de Arica para avanzar hacia una eventual formalización.



El tribunal capitalino, informó mediante un comunicado, que la decisión fue adoptada de manera unánime tras revisar los antecedentes entregados por la Fiscalía de Arica y Parinacota.



“En este marco, la Corte consideró que se cumplen con todos los requisitos para acceder al antejuicio en contra del expersecutor, por lo que se puede dar inicio al procedimiento correspondiente y habilitar su eventual formalización por delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa”, señaló el escrito.



La resolución marca el primer hito del caso en la Corte de Apelaciones, aunque la defensa de Guerra dispone de cinco días para apelar ante la Corte Suprema.



En ese sentido, el tribunal precisó: “Con este fallo, la Fiscalía de Arica queda a la espera de que se cumplan los plazos establecidos para una eventual apelación de la defensa, o, de no existir, solicitar fecha para una audiencia de formalización en la que se imputarán cargos criminales al señor Manuel Guerra Fuenzalida”.



El abogado defensor, Felipe Polanco, confirmó que ya tomaron conocimiento de la sentencia y adelantó que evaluarán un recurso ante el máximo tribunal. “Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse ante la Corte Suprema y lo estudiaremos en su mérito”, indicó.



Agregó que “puede tener sentido una apelación”, por lo que analizarán su presentación dentro del plazo legal.



Por su parte, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró la decisión del tribunal de alzada. “El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene”, sostuvo.



Carrera explicó que los próximos pasos dependen de que el fallo quede ejecutoriado. “Hay posibilidad de que se recurra ante la Corte Suprema, por lo tanto, estaremos atentos, y una vez que ya terminemos con esa etapa, estaríamos en condiciones de proceder a la formalización de investigación y eventual solicitud de medidas cautelares”, concluyó.

Qué es una querella de capítulos y para qué sirve



Una querella de capítulos es un procedimiento penal especial en Chile, que busca la autorización de un tribunal para iniciar un proceso criminal contra jueces y fiscales por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, protegiéndolos de acusaciones infundadas y asegurando que solo se persigan faltas que realmente importen infracciones a la ley penal en su labor oficial.



La acción sirve para determinar la responsabilidad funcional del imputado, es decir, permite investigar y sancionar penalmente a jueces y fiscales por actos que son a la vez delitos y que están directamente vinculados a sus deberes públicos (ej. prevaricación, cohecho en actos de servicio).



También define la garantía procesal, actuando como un filtro para evitar que estos funcionarios sean víctimas de acusaciones maliciosas o sin fundamento, que busquen obstaculizar su trabajo.



Característica clave



La querella de capítulo consta de:



-Objeto Específico: No se aplica a delitos comunes, sino a aquellos cometidos “en el ejercicio de sus funciones” por jueces y fiscales.



-Procedimiento Previo (Antejuicio): Es un paso previo a la formalización de la investigación, donde el tribunal debe decidir si la querella es admisible y si hay mérito para continuar.



-Regulación: Está contemplada principalmente en el Artículo 424 del Código Procesal Penal chileno.