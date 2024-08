Corte de Apelaciones de Rancagua mantiene prisión preventiva para Eduardo Macaya

“Ya no hago nada por compromiso, si me siento obligado no hago las cosas. Por eso ahora estoy muy alerta de cada una de las señales. Me asusté mucho, dije que no quiero volver a sentir eso. Le tengo terror a volver a sentir eso, así que me cuido y me protejo”, comentó el animador en su conversación con Martín Carcamo en “De tú a tú”.