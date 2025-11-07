Home Nacional "corte de apelaciones de santiago acogió querella de capítulos con..."

Corte de Apelaciones de Santiago acogió querella de capítulos contra exsuprema Ángela Vivanco

Según consignó Radio Biobío, la determinación del tribunal de alzada da luz verde para revisar el paso preliminar para una eventual formalización de la exjueza.

Patricia Schüller Gamboa
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite la querella de capítulos que fue presentada contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en el marco del caso Muñeca Bielorrusa.

Hasta el momento, la indagatoria en esta causa ha permitido la detención de los abogados Gonzalo Migueles -pareja de Vivanco-, Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Se trata de una investigación encabezada por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos, soborno y cohecho.

De acuerdo a los antecedentes de la Fiscalía, los abogados Vargas y Lagos como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec pagaron 45 millones de pesos a la exministra Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación.

Vivanco presidió la sala de la Corte Suprema que finalmente condenó a Codelco a pagar $17.000 millones al consorcio chileno-bielorruso. Migueles habría recibido el soborno de 45 millones en pesos y dólares y lo blanqueó mediante gestiones con los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber (Puente Alto) y Yamil Najle (Chillán).

Comenzó formalización de Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, y dos abogados
