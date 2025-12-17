Corte de Apelaciones de Santiago acogió querella de capítulos contra Vivanco

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió este miércoles acoger la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez. La Fiscalía pretende formalizarla por cohecho en la trama bielorrusa.



La decisión fue adoptada de manera unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Fernando Carreño, Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama-, quienes estimaron que se cumplen los requisitos para dar curso al antejuicio.



En el fallo, los magistrados señalaron que “de los antecedentes expuestos ante esta Corte por los intervinientes, surgen indicios graves, precisos y concordantes en orden a que la imputada Ángela Vivanco Martínez, prevaliéndose de su rol como Ministra de la Excma. Corte Suprema, aceptó retribuciones económicas por parte de dos abogados representantes de la empresa chileno-bielorrusa CBM (…) por favorecer los intereses de la empresa CBM en su litigio judicial con Codelco durante los años 2023 y 2024, no inhabilitándose, debiendo hacerlo, y concurriendo con su voto a decisiones que beneficiaron a la primera de las empresas individualizadas”.



El documento agrega que “es plausible inferir que la capitulada, en su calidad de funcionaria pública, recibió dinero para sí y su conviviente por favorecer los intereses de CBM (…) con infracción al principio de probidad administrativa y a sus deberes de inhabilitación, sumas que recibió conociendo su origen ilícito, el que usó con ánimo de lucro, ocultando y disimulando su origen ilícito a través de diversas maniobras coordinadas con los restantes imputados”.



La resolución también menciona que durante la tramitación de los procesos entre CBM y Codelco, la exministra habría incurrido en infracciones a las reglas de tramitación de causas, hechos que fueron explicitados en el informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema.



El tribunal precisó que en esta etapa basta constatar la existencia de antecedentes que permitan inferir una participación probable de la querellada, reservando el debate sobre culpabilidad y prueba para el juicio oral. “Las alegaciones de la defensa en cuanto a la insuficiencia probatoria y a la imposibilidad de juzgar criminalmente a su representada constituyen cuestiones de fondo que exceden el ámbito de este antejuicio”, señala la sentencia.



Finalmente, la Corte concluyó que existen “evidencias serias, graves y plausibles, que determinan que hay mérito suficiente para admitirla respecto de todos sus acápites”. Con ello, se declaró admisible la querella y su ampliación contra Ángela Vivanco, habilitando al Ministerio Público para formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares personales en su contra.