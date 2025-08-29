Corte de Apelaciones ordena a Natalia Valdebenito abstenerse de realizar rutinas sobre tragedia en El Teniente

La Corte de Apelaciones de La Serena acogió a tramitación un recurso de protección presentado en contra de Natalia Valdebenito, y le ordenaron a la comediante abstenerse de realizar rutinas sobre la tragedia minera en El Teniente.

El recurso fue interpuesto por la familia de uno de los mineros fallecidos en el accidente del pasado 31 de julio, debido a un polémico chiste que contó la humorista en un show.

En esa ocasión, Valdebenito, quien estaba en medio de una polémica con José Miguel Villouta, hizo un comentario donde apuntaba a que dicha tragedia permitió desviar la atención de su conflicto con el comunicador. “Soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros”, señaló en la presentación.

Posteriormente, la exintegrante de “El Club de la Comedia” recibió varias críticas y tuvo que pedir disculpas públicas en sus redes sociales.

Y ahora, la Corte de Apelaciones de La Serena acogió el mencionado recurso y dio a lugar la orden de no innovar solicitada por los recurrentes, instruyendo a Valdebenito abstenerse de realizar rutinas de humor sobre la tragedia minera.

“Atendido el mérito de los antecedentes, se hace lugar a la orden de no innovar solicitada, sólo en cuanto se dispone que la recurrida deberá, mientras se tramita la presente acción, abstenerse de realizar mofas o rutinas de humor, en espectáculos públicos, que utilicen como base la tragedia ocurrida el día jueves 31 de julio de 2025 en la mina El Teniente, del mismo tenor a las que son materia del recurso, por cualquier vía”, indicaron desde el tribunal, según consignó Emol.

Además, y en un plazo de ocho días, Valdebenito fue citada a presentar sus descargos y sus antecedentes del caso.