Crisis migratoria: Kast emplaza a Boric “a tomar un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente”

Patricia Schüller Gamboa
El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, emplazó este viernes al Presidente Boric a viajar al norte del país para “hacerse cargo personalmente” de la situación migratoria.

En los últimos días, Perú decidió militarizar la zona a causa de la migración.

Según consignó 24Horas, desde Ancud el abanderado indicó que “en el norte hay una situación muy compleja en el tema fronterizo, usted lo sabe”.

“Si no se lo han informado, le pido que le diga a sus asesores que le informen la situación”, indicó.

“Es tan grave que usted hoy debería tomar un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente”, remarcó.

El republicano hizo un llamado “a los inmigrantes irregulares: quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria”, consignó 24Horas.

“Si quieren volver a entrar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta o irregularidad. Si no salen voluntariamente, luego tendrán que hacerlo con lo que tienen puesto”, sentenció.

