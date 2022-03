Cristian Paulucci le contestó a Gabriel Boric por las críticas a la UC: “Usó un término que no me gustó”

El entrenador de la Universidad Católica, Cristian Paulucci, se refirió este jueves en conferencia de prensa, a las críticas que realizó hace unos días al juego del equipo, el Presidente Gabriel Boric, quien es un reconocido hincha cruzado.

El lunes pasado, durante una entrevista que concedió el Mandatario a las radios de Ibero Americana Radio Chile, dijo que el último partido de la UC ante Everton, donde perdieron 1 a 0, fue un “desastre”, y manifestó “quién soy yo para darle consejos a Paulucci, pero si ya nos pillaron el diseño, hay que innovar un poco. El reemplazo de Valber Huerta ha sido muy difícil. Lo de tres centrales hay que evaluarlo”.

Luego del revuelo de estas declaraciones, el técnico argentino le contestó a Boric, y según lo consignado en Radio ADN, señaló que “todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más, como hincha, tener enojos cuando se pierde“.

“Es lógico, por la pasión. Ojalá pueda venir al estadio. Usó un término que no me gustó, ‘un desastre’, y se ve que como no viene al estadio no vio el partido. Tendríamos que haber sido justo ganador”, añadió.

En la misma línea, dijo que esta opinión “no me molesta, tiene todo el derecho de opinar. Antes opinaba bien del equipo. Como entrenador sé que cuando las cosas son buenas van a decir cosas bonitas y cuando no son tan buenas no van a decir cosas tan lindas. Lo respeto por eso. Le deseo que tenga una muy buena gestión, creo que tiene muchísima capacidad, me gusta como es“.

A lo anterior, agregó que “es hincha de Católica, hay que apoyarlo, tenemos que seguir trabajando y él también por las cosas que prometió y a las que les va a tener que dedicar mucho tiempo para darle al país los cambios que realmente necesita“.

Asimismo, al finalizar esa intervención, mostró a los medios un tuit que realizó en octubre del año pasado el Presidente, donde mostraba su felicidad por “ver jugar así a la Cato”, y también agradecía al propio Paulucci, a quien le dedicó el mensaje de “gracias por devolver la alegría al juego profe!”.