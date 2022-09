Cuadrado: “Durante las próximas semanas anunciaremos el nuevo plan” contra el Covid

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió a un eventual fin del uso de la mascarilla e informó que “durante las próximas semanas anunciaremos el nuevo plan con el cual continuarán las medidas”.



En declaraciones a Radio ADN, sostuvo que “este es el momento en el cual podemos comenzar un proceso que sea responsable, para ir reevaluando las distintas medidas que tenemos, dejando solo aquellas que sean realmente necesarias para el momento epidemiológico que estamos viviendo”, manifestó.

Cuadrado señaló que “en las últimas dos semanas hemos visto una baja muy importante en los casos. Tenemos a gran parte del país moviéndose a fase verde, que es la que tiene menores restricciones, y eso implica, por ejemplo, que los eventos masivos no tengan límite de personas”.



Respecto a las medidas sanitarias para los eventos de Fiestas Patrias, comunicó que “hemos desarrollado todo un plan de preparación para estas fiestas y celebraciones. Estas medidas comunicadas en la última semana no sufrirán modificaciones de última hora”.



Agregó que “el Pase de Movilidad para ingresar a eventos masivos es algo que sigue estando vigente, al igual que el uso de mascarillas en lugares cerrados o en lugares abiertos donde no se esté consumiendo alimentos”.



Cuadrado también se refirió a los casos de la viruela del mono en nuestro país, destacando que “la vacunación, que iniciará en octubre, será para el grupo de riesgo. Esto no será como el Covid, donde todos se tienen que vacunar”.



Añadió que “el proceso de vacunación tienes dos etapas. La primera es en la que se inocula a personas consideradas contacto estrecho, y las siguientes fases serán comunicadas cuando correspondan”.