Home Triunfo "¿cuándo juegan?: horarios y dónde ver los partidos de chilenos en..."

¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 16 de marzo

Algunos futbolistas chilenos verán acción en distintas competiciones esta semana, como la Championship de Inglaterra, la Liga Profesional Argentina o La Liga española.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 16 de marzo

Llega una nueva semana y en las diferentes ligas del extranjero habrá varios partidos, los cuales contarán con la presencia de algunos futbolistas chilenos.

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Expresidente Frei respalda medidas de Kast en la front...

El exmandatario, en conversación con Radio Pauta, dijo que los “grandes problemas” del país son en materia de seguridad, inversión y la existencia de una crisis política.

Leer mas
Internacional
VIDEO: Trump afirma que no necesita el Congreso para u...

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cuestionar la permanencia de su país en la Alianza Atlántica tras la postura de sus socios europeos frente a la crisis con Irán. El mandatario calificó la negativa a involucrarse militarmente como un “error realmente absurdo”.

Leer mas
Nacional
Greenpeace Chile por retiro de decretos: “Esta decisió...

Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, dijo que “urge que el Gobierno explique con total claridad las razones que llevaron a la Subsecretaría de Medio Ambiente a retirar del trámite de toma de razón en Contraloría un total de 43 decretos en materias fundamentales para la protección ambiental del país”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/