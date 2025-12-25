¿Cuánto tiempo se puede guardar refrigerada la cena de Navidad sin riesgos?

Tras los festejos y la cena de Navidad, es habitual que queden sobras como pavo, carnes o papas duquesas. Con el Año Nuevo a la vuelta de la esquina, es probable que la cantidad de alimentos almacenados aumente aún más.

Frente a este escenario, surge una duda recurrente: ¿cuánto tiempo se pueden conservar estas preparaciones en el refrigerador una vez terminadas las celebraciones?

De acuerdo con la Clínica Mayo, institución sin fines de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, las sobras deben mantenerse refrigeradas por un máximo de tres a cuatro días. Pasado ese plazo, el riesgo de intoxicación alimentaria aumenta considerablemente.

Luego de ese período, es más probable que se produzca la proliferación de bacterias, incluso cuando los alimentos no presentan cambios evidentes en su sabor, olor o apariencia.

Además, se recomienda no dejar la comida a temperatura ambiente por más de dos horas, o por más de una hora cuando las temperaturas superan los 32 °C. Los alimentos crudos, como ensaladas frías o sándwiches, también deben consumirse o refrigerarse a la brevedad.

El objetivo es reducir el tiempo que los alimentos permanecen en la llamada “zona de peligro”, que va desde los 4,5 °C a los 60 °C, rango en el que las bacterias se desarrollan con mayor rapidez.

Fotografía de RDNE Stock project

¿Qué hacer al recalentar o transportar alimentos?

Si planea salir de pícnic o preparar un asado, es fundamental cuidar la conservación de los alimentos. Para ello, mantenga las preparaciones frías en una nevera portátil con hielo o acumuladores de frío hasta el momento de consumirlas.

Para preservar tanto la calidad como la seguridad de la comida, se recomienda ubicar los recipientes con alimentos fríos sobre una base de hielo o dentro de un contenedor con hielo.

Además, es aconsejable utilizar una nevera separada para las bebidas, ya que esta se abre con mayor frecuencia, lo que provoca variaciones de temperatura que pueden afectar la conservación del resto de los alimentos.