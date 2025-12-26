Daniel Fuenzalida anuncia su salida de Radio Activa tras 15 años: “Es el momento de tomar otro camino”

Daniel Fuenzalida sorprendió la mañana de este viernes, tras anunciar que dejará Radio Activa, después de 15 años ligado a esta emisora.

El “exhuevo” dio a conocer la noticia en un video compartido en redes sociales, donde se vio visiblemente emocionado.

Además, en la publicación escribió: “Estimada familia auditores Radio Activa, antes que terminara el año tenía que tomar esta decisión, doy un paso al costado de mi querida 92.5, solo con el afán de querer seguir creciendo de forma personal y profesional”.

“Fue el minuto de hacerlo, quiero agradecer estos 15 años, muchas gracias por todos los momentos vividos, los lindos y mejores, las malas noticias y también los malos ratos porque de eso se aprende, perdón por mis errores y desaciertos en estos años”, añadió.

A la vez, aprovechó de agradecer “a mis queridos auditores, jamás olvidaré su apoyo, contención y apañé en momentos tan difíciles personales, gracias por tanto”.

“Gracias a Pablo Stange por tu amistad y apoyo constante y sobre todo el primero en creer en mí después de mi rehabilitación (ahí comenzó todo). Es el momento de tomar otro camino que ya les contaré, pero seguiremos escuchándonos en otra radio”, sostuvo.

La emoción de Fuenzalida

Por su parte, en el video también profundizó sobre su decisión, y expresó que “llega el minuto de decir adiós, llega el minuto de dar un paso al costado, llega el minuto de terminar un ciclo”.

Asimismo, con la voz entrecortada, manifestó que “perdón la emoción, pero cuando uno habla de la radio (…) obviamente a uno le pega, porque tiene que ver con mi historia, con todo lo que he vivido (…) con tanto cariño que yo he recibido en la radio”.

“Me costó muchísimo tomar la decisión, Radio Activa es mi familia. En la radio he vivido mis mejores momentos”, agregó.

Finalmente, mencionó que “creo que es el minuto, creo que es bueno para todos (…) Se dio la oportunidad de cambiarme de radio y lo tomo con mucho cariño, con mucha gratitud”.