Delpin sobre nombramiento de Torres en Superintendencia de Salud: “No fuimos consultados y no se nos informó tampoco”

El próximo presidente de la DC, Felipe Delpin, valoró la decisión del Presidente Boric de designar al exdiputado del partido, Víctor Torres, como nuevo superintendente de Salud. Sin embargo, lamentó que el Mandatario y su equipo no avisaran a la mesa nacional del partido sobre el nombramiento.



El alcalde de La Granja remarcó a Emol que “Víctor es médico, tiene experiencia en el sector público y también fue diputado nuestro como todos sabemos. Yo tengo la mejor consideración con él, lo conozco desde hace muchos años y tengo toda la confianza de que lo va a ser muy bien”.



Añadió que “lo cierto es que de parte del Gobierno no fuimos consultados y no se nos informó tampoco y yo le pediría al Gobierno que si se vuelve a invitar o convocar a un demócrata cristiano a formar parte de una institución del Estado a prestar servicios, que se hable con el partido y que la relación y los diálogos sean institucionales”, dijo.



Según dijo, “eso se lo plantee al Presidente Boric, que era nuestra aspiración como mesa nacional del partido, que tuviéramos un dialogo institucional y formal”.



Requerido acerca de cuándo le pidió esto al Mandatario, el jefe comunal recordó que fue cuando él fue electo como líder DC. “El Presidente me llamó por teléfono para saludarme y también se lo he planteado al ministro (Giorgio) Jackson en algunos encuentros que hemos tenido”, consignó Emol.