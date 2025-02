Denisse Campos queda con prohibición de acercarse a víctima y a pub luego de ser formalizada

Luego del altercado que protagonizó este martes en el bar Moai de Viña del Mar, la exmodelo Denisse Campos enfrentó la mañana de este miércoles su audiencia de formalización, instancia en donde se revelaron las medidas cautelares en su contra.

La exfigura televisiva, por decisión del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, quedó con prohibición de acercarse a la víctima y al local en el que se registraron los hechos.

Por su parte, Campos enfrentó la audiencia en calidad de imputada por los delitos de amenazas simples y daños, después de ser detenida por Carabineros tras agredir e insultar a trabajadores del pub.

En la misma línea, se fijó un plazo de investigación de 50 días.

En tanto, tras salir del tribunal, Campos fue abordada por la prensa y aseguró a los periodistas presentes que “aquí hubo una agresión a una menor de edad y una agresión hacia mi persona”.

“Esto no es como lo están pintando, no es así. Me golpearon a mí y le pegaron a mi sobrina, tengo mucha pena”, sostuvo, advirtiendo además que “la querella va”.

Asimismo, negó haber amenazado de muerte a una garzona involucrada en el incidente, afirmando que “le dije que los iba a denunciar, no matar”.

Cabe destacar que el altercado quedó registrado en un video, en el que se aprecia la violenta reacción de Campos con los trabajadores del local.