Denunciante de Jorge Valdivia dio positivo en test toxicológico

La Fiscalía reveló que dio positivo el examen toxicológico de una de las denunciantes del exfutbolista Jorge Valdivia, quien se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua tras dos denuncias de violación.

En conversación con Radio ADN, la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, informó que “ya llegó un examen toxicológico que resultó positivo respecto de una sustancia, benzodiazepina, que eso no lo había consumido la víctima de forma voluntaria”.



“Estamos ampliando los informes periciales para determinar los efectos de esta sustancia en combinación con el alcohol, considerando que las víctimas eran de contextura menuda”, precisó.



Valdés mencionó que ambas víctimas “señalan haber perdido totalmente la capacidad de resistir o responder. Es evidente que esto excede los efectos comunes del alcohol”.



Respecto a las denunciantes, la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Oriente sostuvo que “él contacta a las víctimas a través de una red social, Instagram, a las dos. No existe una relación previa. No tienen amigos en comunes. Las víctimas no se conocen. Son absolutamente desconocidas. En ambas víctimas existe ingesta de alcohol, y ambas dan cuenta de la posibilidad de haber sido drogadas”.



Además, indicó que falta una ampliación del informe, “que nos explique el perito cuáles son estas sustancias, qué efectos producen en el cuerpo, y lo más importante, qué pasa con esta combinación”.