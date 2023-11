Desclasifican que Isidora Jiménez pensó en bajarse de Santiago 2023 por las críticas en CHV: “Quizás no soy tan buena”

Sorpresa causó este lunes una inesperada revelación en torno a la destacada atleta chilena, Isidora Jiménez, y es que tras recibir la semana pasada fuertes críticas por parte de Fernando Solabarrieta y Macarena Reyes en la transmisión de Chilevisión de Santiago 2023, en las últimas horas se conocieron mayores detalles respecto a la reacción que tuvo la velocista al enterarse de estos dichos.

“Ya hace mucho que no le da. La verdad, seamos sinceros, nunca le dio mucho tampoco. En Panamericanos es muy duro porque en velocidad te agarra una dominicana, una jamaicana, cualquier gringa”, se le escuchó decir en vivo a Solabarrieta, entre otros comentarios.

En este sentido, y en una conversación con el matinal de TVN “Buenos días a todos”, una de las compañeras de Jiménez en la posta 4×100 que consiguió la medalla de plata en los Panamericanos, María Ignacia Montt, confesó que la deportista pensó en renunciar a la competencia.

“Nos contó mucho como equipo proteger a la Isi en ese minuto y sacarla adelante. De hecho, la Isi había corrido y hablamos con ella el miércoles en la noche. Nos dice ‘estoy bien’ y nos dice, ‘da lo mismo lo que hablen, filo”, comenzó diciendo.

Asimismo, indicó que “a la mañana siguiente como que le pegó y me dice ‘quizás no necesitan correr la posta conmigo, y si están hablando esas cosas es quizás porque no soy tan buena’”.

En ese instante, Montt sostuvo que junto a sus compañeras le dijeron “¡¿Qué te pasa, por favor?!”.

“Tuvimos que contenerla y fue súper frustrante y difícil para nosotras sacarla de ese estado para que volviera a estar en modo competitivo y creo que hicimos una muy buena pega de amigas”, añadió.

Además, recordó que “ella tenía el anillo de los Juegos Olímpicos en el dedo y le dije ‘mira tu anillo y acuérdate quién eres’”.

“Le decíamos ‘te necesitamos, no puedes no estar’. La apañamos y creo que lo logramos y lo pudimos hacer bien. Salimos demasiado empoderadas y con ganas de comernos el mundo”, sentenció.