Desconocidos robaron seis computadores en oficinas de Vialidad de Antofagasta: No sonaron alarmas

Un nuevo robo de computadores a una repartición pública quedó al descubierto la mañana de este lunes, esta vez en las oficinas de Vialidad de Antofagasta, donde desconocidos sustrajeron seis notebooks.



El hecho fue confirmado por el seremi del Ministerio de Obras Públicas, Pedro Barrios, quien indicó que el robo fue descubierto por los funcionarios cuando ingresaron a sus labores y notaron la falta de los equipos.



De acuerdo a los primeros antecedentes, los desconocidos realizaron un forado en la puerta y desde el segundo piso robaron cinco computadores fiscales y uno particular, perteneciente a una de las trabajadoras de Vialidad del MOP.



El seremi indicó que los equipos tienen información sobre obras menores. “Es solo información administrativa”, enfatizó.



También dijo que “no es primera vez que hay un robo o intento de uno, por lo cual debimos tomar medidas, como el colocar rejas”.



“Estamos revisando el sistema de alarmas, pero no sonaron. No sabemos la razón. Habían cámaras, pero eran parte del mismo sistema”, concluyó.



En el lugar trabajan peritos del Labocar y de Carabineros para iniciar las indagatorias por el robo.