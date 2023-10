Detectan nuevo método para ingresar droga: Frazadas impregnadas en ketamina

Carabineros detectó una nueva modalidad para ingresar drogas al país, consistente en impregnar ketamina en frazadas. Dos mujeres extranjeras fueron detenidas por este hecho y la policía incautó dinero en efectivo y la droga.



El inusual contrabando quedó al descubierto durante uno de los controles permanentes que realiza Carabineros de la Zona Tarapacá en las diferentes rutas y gracias al olfato de Delhi, la can antidrogas del OS7 de Iquique.



Mientras personal de la dicha unidad especializada realizaba servicios preventivos en rutas de la región, controlaron un minibús proveniente de Colchane que trasladaba pasajeros.



Durante la inspección, la can alertó sobre la presencia de drogas en cuatro frazadas que pertenecían a las dos mujeres, por lo que se les solicitó descender del vehículo.



Al efectuar una prueba de campo a las frazadas, se comprobó la presencia de ketamina que se encontraba impregnada en la tela, la cual finalmente arrojó un peso de 10 kilos 611 gramos.



Por ello se detuvo a las dos mujeres por infracción a la ley de drogas. Además, se incautaron 220 mil pesos y 180 dólares que portaban las pasajeras al momento de la detención.



El general Juan González señaló que “el crimen organizado es dinámico en sus operaciones, sin embargo, la presencia y profesionalismo de Carabineros permitió detectar y frustrar este nuevo método de tráfico de drogas”.