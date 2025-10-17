Home Nacional "detienen a hombre que atacó a mujer en calle de valdivia: la inte..."

Detienen a hombre que atacó a mujer en calle de Valdivia: la intentó ahorcar con bufanda

La captura se concretó tras una semana de investigación, que permitió identificar a un hombre de 34 años acusado de participar en el hecho ocurrido la noche del viernes 10 de octubre, en las cercanías de calle Pedro Prado con Gabriela Mistral.

Eduardo Córdova
Carabineros detuvo al presunto responsable del violento ataque a una mujer en la Población Libertad de Valdivia, Región de Los Ríos.

La víctima, que regresaba a su hogar después del trabajo, fue abordada por la espalda por el agresor, quien habría intentado ahorcarla con una bufanda, según denunciaron familiares. Afortunadamente, fue auxiliada por un vecino que logró intervenir.

El jefe de zona de Carabineros, general Carlos Contreras, informó que la detención se concretó tras identificar plenamente al sospechoso, aunque evitó revelar el lugar exacto donde fue arrestado.

El detenido, que registra antecedentes penales por diversos delitos, fue trasladado al Juzgado de Garantía de Valdivia para su control de detención y posterior formalización.

El caso generó gran preocupación y molestia entre los vecinos de la Población Libertad, quienes el miércoles realizaron un cacerolazo para exigir mayores medidas de seguridad en el sector.

Tras una reunión con el seremi de Seguridad Pública, Alejandro Reyes, los dirigentes vecinales acordaron implementar acciones como la recuperación de espacios públicos y el uso de drones de vigilancia coordinados por la Delegación Presidencial.

