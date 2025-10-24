Home Nacional "detienen a imputado número 21 por atentado incendiario contra el ..."

Detienen a imputado número 21 por atentado incendiario contra el Molino Grollmus

Según informó Emol, funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) y Antisecuestro de la PDI de Cañete y personal de la Armada concretaron la aprehensión de un hombre por su presunta participación en el ataque en el sector de Huape, comuna de Cañete.

Patricia Schüller Gamboa
La Policía de Investigaciones (PDI) informó la detención del vigésimo primer imputado por el atentado contra el Molino Grollmus, edificio con más de 100 años de historia que fue complemente quemado el 29 de agosto de 2022 en la comuna de Contulmo, Región del Biobío.

Según informó Emol, funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) y Antisecuestro de la PDI de Cañete y personal de la Armada concretaron la aprehensión de un hombre por su presunta participación en el ataque en el sector de Huape, comuna de Cañete.

El subprefecto Carlos Henríquez, jefe Bipe Cañete, detalló que el imputado fue capturado a raíz de “una orden de detención vigente por el delito de homicidio calificado”.

“El detenido pasará hoy (viernes) al Juzgado de Garantía de Cañete a efecto de su control de detención y posterior formalización”, añadió.

Producto del atentado, una de las víctimas sufrió la amputación de una de sus piernas y otra perdió la visión del ojo derecho.

Según la Fiscalía, el hecho ocurrió cerca de las 16 horas del 29 de agosto de 2022, cuando una treintena de sujetos se reunieron en una cancha ubicada en el sector de Antiquina, en la comuna de Cañete, lugar donde acordaron la forma en que atacarían propiedades de la familia Grollmus, utilizando radios para comunicarse y trasladándose por caminos poco transitados en, al menos, tres camionetas.

