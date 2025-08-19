Detienen a la pareja de Jean Paul Pineda tras ser vinculada a millonaria asociación criminal: Exfutbolista dijo estar “en shock”

Valentina Castro Berríos, pareja del exfutbolista Jean Paul Pineda, fue detenida la madrugada de este martes, después de ser vinculada a una millonaria asociación criminal dedicada al robo de autos y camiones.

La mujer, 27 años, será formalizada este jueves 21 de agosto en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, junto al resto de los imputados, correspondientes a 24 hombres y 3 mujeres, quienes fueron capturados en un gran operativo realizado entre las regiones de Arica y Puerto Montt, de acuerdo a lo informado por Chilevisión.

La organización está acusada de delitos como extorsión, lavado de activos y falsificación de documentos públicos.

De acuerdo a la investigación, la joven se encargaba de comprar maquinaria pesada y camiones robados, sabiendo su origen ilícito.

A la vez, entre los detenidos se encuentran el padre, la madre y el hermano de la joven, y trascendió que Valentina fue arrestada en el departamento de Pineda, en la comuna de San Bernardo.

Por su parte, Pineda fue contactado por el matinal de Chilevisión, “Contigo en la Mañana”, y habló brevemente sobre la situación.

“Agradezco que me hayan contactado, por el momento no me voy a referir. Estoy en shock con el tema, porque llevo poco tiempo con ella”, comentó, desmarcándose del caso.