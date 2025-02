Detienen concierto callejero de Ed Sheeran en India: Policía desconectó su micrófono

La policía de Bangalore, en India, interrumpió un concierto callejero que estaba realizando el famoso cantante, Ed Sheeran, tras asegurar que el artista británico no contaba con la autorización para hacer el show.

El incidente se registró el pasado domingo en las inmediaciones de Church Street, una de las calles más transitadas de la mencionada ciudad, ubicada al sur del país.

Tal como se aprecia en algunos videos viralizados en redes sociales, Sheeran estaba con micrófono en mano y con una guitarra cuando ocurrieron los hechos.

Concretamente, mientras interpretaba su hit “Shape of You”, tema que era coreado por los fanáticos presentes en el lugar, un policía irrumpió en la zona y desenchufó el micrófono para detener el recital.

Acto seguido, los fans expresaron su molestia, y el cantante reaccionó sorprendido por la acción del agente.

Por su parte, Sheeran aseguró en su cuenta de Instagram que contaba con el permiso para llevar a cabo la performance. Sin embargo, dicha información fue negada este lunes por la Policía de Bangalore.

En una conversación con la agencia india ANI, el comisionado adjunto de Policía de la ciudad, Shekar T Tekkannanavar, explicó que “un miembro de los organizadores del evento vino a verme para pedir permiso para la actuación en Streetside en Church Street. Me negué a darle el permiso porque Church Street se llena mucho. Esa es la razón por la que le pidieron que desalojara el lugar”.

Ed Sheeran seems like such an awesome guy



he was street busking in Bangalore and the police came and unplugged him 😭 pic.twitter.com/khWD9BACC9