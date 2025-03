Diputado Mellado y caso Monsalve: “El Gobierno, al alero de Crispi, tiene un pacto de silencio”

El presidente de la comisión investigadora por el caso Monsalve, diputado Miguel Mellado (RN), criticó la actitud del ahora exjefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, quien apuntó a una cláusula de confidencialidad sobre sus asesorías al Mandatario.



En conversación con Radio Pauta, Mellado manifestó que “los chilenos están esperando la verdad de lo que sucedió con el caso Monsalve. Lo que nosotros hacemos en la comisión investigadora es hacer las preguntas para que los que están citados, tienen según la Contraloría la obligación no solo de concurrir, sino que, de entregar información de los actos, contratos y la información que requieran los diputados”.



“Nosotros sabemos que existen temas reservados entre el Presidente y sus asesores, nosotros no pedíamos la respuesta que le dio el Presidente ante una asesoría que le entregaba”, indicó.



El parlamentario sostuvo que Crispi “miraba por sobre el hombro (…) a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados. Nosotros esperábamos que él dijera algo”.



En esta línea, mencionó que la comisión investigadora esperaba saber “¿cómo asesoró Crispi al Presidente para que tomara esa decisión? ¿Por qué la ministra del Interior se retiró de esas conversaciones y dejó solo al Presidente, siendo ella la jefa directa de Monsalve? Lo que nosotros queríamos saber era cuál fue la injerencia de Crispi. Por eso le preguntamos ¿cómo asesoró usted?”.



“Nosotros no queremos meternos en las respuestas del Ejecutivo, sino que en lo que el asesor le recomendó”, añadió el diputado.



Respecto a las razones sobre el término de sesión anticipado, Mellado aseguró que “no había la cantidad de parlamentarios que normalmente había. Nadie quería hablar (…) llegaron tarde algunos otros diputados y la verdad es que no había mucho más que interrogar al señor Crispi porque no quería hablar”.



“Carlos Durán habló la vez pasada y en esta sesión, si traía la misma forma que iba a tener Crispi, no servía lo que nosotros podíamos hacer acá. Ellos venían con el discurso aprendido”, aseguró.



Finalmente, el legislador afirmó que “lo que nosotros decimos es que el Gobierno, en este caso, al alero de Crispi, tiene una especie de pacto de silencio en el cual no quieren que se sepa toda la verdad sobre el caso Monsalve”.