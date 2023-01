Diputado Soto acusó error del Gobierno en “priorizar indulto sobre acuerdo de seguridad”

El diputado Raúl Soto (PPD) cuestionó el momento en el que el Gobierno anunció el indulto a 12 condenados por delitos cometidos en el contexto del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna.



En declaraciones a Radio Cooperativa, el legislador advirtió que “tengo serias dudas respecto de la oportunidad. Eso es un debate efectivamente que se puede abrir”.



“Yo creo que es un error del Gobierno haber tomado esta decisión priorizando el indulto por sobre el acuerdo de seguridad, en términos de que era previsible que se podía poner en riesgo, y que podía ocurrir lo que efectivamente está ocurriendo. Yo hubiese sido más prudente, hubiese esperado un poco, y es algo que tenemos que conversar durante estos días”, añadió.



De todas formas, subrayó que “esta es una facultad exclusiva y privativa del Presidente. Y por lo tanto, ejercerla es parte del ejercicio del poder presidencial, lo han hecho todos los expresidentes de la República, al punto de que el expresidente Piñera indultó delincuentes de lesa humanidad, ni más ni menos que eso, y en cantidades bastante menores que hoy día”.



A ello sumó que “era un compromiso público de parte del Presidente y del Gobierno. Fue un tema que se conversó abiertamente durante la campaña”



“Dicho eso, yo personalmente no comparto la figura en general del indulto presidencial, y creo que hay que avanzar derechamente en eliminarla”, agregó.



Asimismo, Soto criticó la decisión de la oposición de salirse de la Mesa de Seguridad a raíz de los indultos: “Me parece que es una decisión irresponsable, que habla del doble estándar de sectores políticos que llevan meses hablando de la seguridad como una de las prioridades -cosa que compartimos- pero no se condice con las acciones que están tomando hoy día, donde utilizan el tema del indulto como una excusa para salirse de la mesa y hacerle un daño político al Gobierno”.



Acusó que “de pasada el daño político se lo hacen a la ciudadanía, que espera un consenso de mínimos comunes que nos permitan mostrar una salida a esta grave crisis de seguridad”



“Recuerdo las palabras del senador Ossandón, que dice ‘es un error de Chile Vamos salirse de la mesa de seguridad, porque esta es la demanda ciudadana y acá no hay que mezclar peras con manzanas’. Yo comparto eso, creo que efectivamente si la derecha hubiese sido más responsable, podría haber hecho un punto político y marcar la diferencia respecto a no compartir los indultos, pero dar una señal de mantenerse en esa mesa”, complementó.



“Porque, en definitiva, eso es lo que da cuenta de querer enfrentar realmente los problemas de delincuencia, de crimen organizado, y de la grave crisis de seguridad”, sentenció.