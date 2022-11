Diputados ingresan indicación para adelantar aumento de la PGU a enero

Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN), UDI, Republicanos e independientes como Pamela Jiles y René Alinco, ingresaron este lunes una indicación que busca que los adultos mayores reciban desde enero los $250 mil prometidos como Pensión Garantizada Universal (PGU), y así adelantar la fecha de pago.



Uno de sus autores fueron Frank Sauerbaum y Miguel Mellado, ambos de RN integrantes de la Comisión de Hacienda.



Sauerbaum declaró que “lo que hacemos es adelantar el pago”, ya que en 2023 “vamos a enfrentar un año muy delicado económicamente. Los adultos mayores van a enfrentar un alza de precios permanente, un alza de los combustibles, un alza de los medicamentos, un alza de la Canasta Básica, y por lo tanto van a requerir mucha más ayuda”.



En tanto, Mellado comentó que “lo que estamos haciendo nosotros es ayudar al Presidente Boric. Con las expectativas hoy subió 8 puntos y disminuyó 11 en su rechazo, exclusivamente por las expectativas de mayores pensiones. Si esas expectativas después no las coloca realmente con argumentos válidos, se va a venir abajo nuevamente su aprobación”.



“Doscientos cincuenta mil pesos ahora” es el eslogan que ocuparon los diputados para suscribir a esta idea, a propósito de los recursos que se discuten desde las 15:00 horas de este lunes para el presupuesto de 2023.



Por otro lado, el planteamiento fue criticado por el legislador Jaime Naranjo (PS), quien señalo que además es inconstitucional.



“Me imagino que desconocen o ignoran que el presupuesto de la nación contempla gastos por un año, mientras que la PGU requiere de gastos permanentes del Estado”, por lo que la iniciativa ya fue declarada inadmisible por la comisión mixta de presupuesto.



Asimismo, agregó que “no solo no se condice con lo que corresponde al presupuesto, sino que es absolutamente inconstitucional plantear aquello. Me imagino que estos parlamentarios que juran todas las noches respetar las normas constitucionales del país mantendrán ese juramento, que vienen haciendo durante más de 40 años”.