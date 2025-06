Director de Criteria: “La campaña mejor lograda fue la de Jeannette Jara”

El director de Criteria, Cristián Valdivieso, se refirió a la campaña de cara a la primaria oficialista de este domingo 29, y las señales que podrían darse luego de los comicios en la izquierda.



En entrevista con Radio Duna, el analista explicó que “la campaña mejor lograda fue la de Jeannette Jara, tuvo claro el tono y formato de su campaña. Logró entrar en un electorado que no se vio representado en el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter”.



“La candidata del Partido Comunista logró contener las fuerzas internas de su conglomerado, que la querían llevar hacia un tono más parecido a Daniel Jadue. Eso le ha dado dotes de liderazgo”, añadió Valdivieso.



“Lo que hace el PC puede terminar atentando contra la propia Jeannette Jara, porque podría movilizar el miedo a votar en la primaria por pararla. En el último tiempo se ha instalado no qué ha dicho la candidata, sino qué han dicho sus correligionarios”, complementó.



“Una primaria puede redefinir todo, y el domingo cambia el escenario, pero la gente no ve que desde esta primaria va a salir el próximo presidente, y eso le resta fuerza. Pero si votan dos millones de personas, se va a leer como una primaria exitosa en sí mismo”, indicó.