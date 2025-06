Director de Criteria: “Se necesitan más que consignas anticomunistas para competir con Jara”

El director de Criteria, Cristián Valdivieso, abordó el triunfo de Jeannette Jara en las primarias oficialistas y el escenario político que se abre a contar de hoy.



En entrevista con T13 Radio, el analista indicó, sobre el resultado de las votaciones, que “no me sorprendieron, me llamó la atención de un tema que se habla poco, que un mes de campaña hizo la diferencia, esta carrera partió con Carolina Tohá arriba y en un mes esto se dio vuelta de forma significativa”.



“Tampoco podemos sacar conclusiones bastante generales porque esta primaria fue bastante acotada, esta primaria tendría que decir que no prendió mucho, es una primaria que llego al 9% del padrón, es la primaria menos participativa de las primarias legales de la izquierda”, advirtió.



Respecto a la figura de la candidata oficialista, Valdivieso afirmó que “Jeannette Jara logró imponer sus características personales, su carisma, su manera de planearte en la elección como persona mucho más que como militante del PC, también pasó que la candidatura de Gonzalo Winter se desfondó por todos lados (…) al desfondarse la gente que se desencantó de Winter terminó encantándose más por Jara que por Carolina Tohá”.



Consultado por el panorama que surge en la derecha tras las primarias oficialistas, el director de Criteria sostuvo que “la oposición tiene que entender que para enfrentar a Jeannette Jara y enfrentar la candidatura de ella no puede ir solo con frases y con slogan fuertes contra el comunismo, tiene que demostrar que tiene capacidad ejecutiva, capacidades de cambiar las condiciones de la población”.



Finalmente, frente al fracaso del Frente Amplio, Valdivieso dijo que “la campaña del FA fue repetitiva y cuestionadora de la ex Concertación, que no hace mucho sentido y segundo, muy centrada en las propias subjetividades y en las propias ganas de ellos, es una campaña desapegada del mundo real y más vinculada con factores como posmateriales en un país que hoy día llora y clama más crecimiento económico”.