Directora del Teatro Municipal de Santiago responde a polémicos dichos de Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

Polémica causó hace algunos días el famoso actor Timothée Chalamet, tras unos dichos que realizó sobre el ballet y la ópera, que desataron diferentes críticas en su contra.

Chalamet emitió sus declaraciones en una conversación con Matthew McConaughey, organizada por CNN y Variety. En un momento del diálogo, los intérpretes reflexionaban en torno la capacidad de atención del público.

En ese marco, el actor nominado al Oscar por “Marty Supreme” dijo que “no quiero trabajar en ballet ni en ópera. Cosas que me dicen: ‘Oye, mantén esto vivo, aunque ya no le importe a nadie’”.

“Con todo el respeto a la gente del ballet y la ópera. ¡Caramba!, acabo de criticar sin motivo”, añadió.

Estas palabras generaron cuestionamientos entre varios teatros y compañías de artes escénicas a nivel internacional. Y recientemente, el Teatro Municipal de Santiago se pronunció ante la controversia.

Directora del Teatro Municipal responde

La directora general de la institución, Carmen Gloria Larenas, publicó este lunes una carta dirigida al actor en El Mercurio. En ella, defiende el rol del ballet y la ópera en la cultura.

Según consignó Emol, Larenas indicó en la carta: “Existen expresiones artísticas que poseen una raíz tan humana y universal que logran, con una naturalidad asombrosa, trascender las fronteras del tiempo, las modas y la vorágine de los algoritmos actuales. La ópera es, sin duda, una de ellas”.

Tras destacar las obras estrenadas recientemente en el recinto, añadió: “Este fenómeno no es exclusivo de la ópera. El ballet vive una realidad similar, donde no solo el repertorio clásico llena salas una y otra vez, sino que el lenguaje de la danza se expande con una vitalidad renovada”.

“En pleno auge de la Inteligencia Artificial y mientras múltiples expresiones artísticas se despliegan masivamente en el ecosistema digital, los creadores de hoy siguen proponiendo nuevas visiones, reinventándose y encantando a audiencias diversas”, sostuvo.

De esta manera, planteó que “resulta llamativa la reciente expresión del popular actor Timothée Chalamet, quien señaló que la ópera y el ballet ya no les importan a nadie”.

“Lo cierto es que disciplinas como estas han habitado el centro de la cultura durante siglos y, con total probabilidad, se mantendrán en el acervo de nuestra civilización occidental mucho después de que las tendencias actuales se hayan disipado”, expresó.

A la vez, subrayó que “la ópera y el ballet han sobrevivido a guerras mundiales, revoluciones sociales, crisis económicas y cambios tecnológicos radicales. Su influencia es tan vasta que han inspirado de forma directa al cine y al mundo de la actuación contemporánea y la moda”.

“La ópera y el ballet son un espejo vivo de nuestro presente que habla de muy diferentes maneras a un público que, libremente, elige volver y disfrutar una y otra vez de esa voz que emociona y transforma el alma humana”, sentenció Larenas.