Dispar suerte para Curicó y Magallanes en fase previa de la Copa Libertadores: revisa los cruces en Sudamericana

Este miércoles no sólo se realizó el sorteo de la primera ronda de la Copa Sudamericana 2023, sino que también de la fase previa de la Copa Libertadores, donde Curicó Unido y Magallanes conocieron a los rivales que enfrentarán en la segunda etapa.

En ese sentido, los elencos nacionales tuvieron dispar suerte. El cuadro “tortero”, que hará su estreno en esta competencia, tuvo un difícil emparejamiento, debido a que chocará con Cerro Porteño, uno de los grandes de Paraguay, en una llave que arrancará en territorio nacional y se definirá en el país guaraní.

En tanto, el conjunto “carabelero”, que regresa al torneo continental tras 38 años de ausencia y después de ganar la Copa Chile, tuvo un sorteo más benevolente. La Academia se medirá ante el modesto Always Ready de Bolivia, primero en Chile y luego en suelo altiplánico. Eso sí, los más de cuatro mil metros de altitud podría perjudicar a los nacionales.

Consignar que en caso de salir airosos en sus llaves, Curicó y Magallanes deberán sortear otra serie para intentar avanzar a la fase grupal, donde ya están asegurados Colo Colo y Ñublense, quienes conocerán a sus rivales el próximo 22 marzo próximo.

Así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2023

FASE 1

Nacional (Paraguay) vs. Sport Guancayo (Perú) (E1)

Nacional de Potosí (Bolivia) vs. Nacional (Ecuador) (E2)

Boston River (Uruguay) vs. Zamora (Venezuela) (E3)

FASE 2

Carabobo (Venezuela) vs. Atlético Mineiro (Brasil)

E1 vs. Sporting Cristal (Perú)

Deportivo Maldonado (Uruguay) vs. Fortaleza (Brasil)

E2 vs. Independiente de Medellín (Colombia)

Magallanes (Chile) vs. Always Ready (Bolivia)

Curicó Unido (Chile) vs. Cerro Porteño (Paraguay)

E3 vs. Huracán (Argentina)

Universidad Católica (Ecuador) vs. Millonarios (Colombia)

COPA SUDAMERICANA

Universidad Católica, Cobresal, Palestino y Audax Italiano serán los cuatro representantes chilenos en la fase previa de la Copa Sudamericana 2023. Y los elencos criollos ya conocieron sus cruces.

Es que este miércoles se realizó el sorteo de la primera ronda del certamen. La ceremonia determinó que los “mineros” enfrenten a los árabes en calidad de local. En tanto, en la otra llave, el conjunto itálico chocará con el equipo cruzado, con el elenco de colonia como anfitrión.

Consignar que para esta edición se realizó un cambio, pues los cotejos serán a duelo único y no de ida y vuelta como antes, lo cual desató la molestia de clubes como la UC, que envió una carta a la ANFP para reclamar por la modificación de formato.

De esta manera, Chile tendrá a dos representantes asegurados directamente a la fase grupal.

LOS CRUCES DE PRIMERA RONDA DE LA COPA SUDAMERICANA 2023

Guabirá (Bolivia) vs. Oriente Petrolero (Bolivia)

Blooming (Bolivia) vs. Atlético Palmaflor (Bolivia)

Cobresal vs. Palestino

Audax Italiano vs. Universidad Católica

Tolima (Colombia) vs. Junior (Colombia)

Águilas Doradas (Colombia) vs. Independiente de Santa Fe (Colombia)

Liga Deportiva Universitaria de Quito (Ecuador) vs. Delfín (Ecuador)

Emelec (Ecuador) vs. Deportivo Cuenca (Ecuador)

Guaraní (Paraguay) vs. Sportivo Ameliano (Paraguay)

Tacuary (Paraguay) vs. General Caballero (Paraguay)

César Vallejo (Perú) vs. Deportivo Binacional (Perú)

Universitario (Perú) vs. Cienciano (Perú)

Caracas (Venezuela) vs. Academia Puerto Cabello (Venezuela)

Estudiantes de Mérida (Venezuela) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)