Dónde comprar instrumentos musicales y qué hacer en Santiago si amas la música

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres renovar tu equipo, encontrar accesorios específicos o simplemente vitrinear entre guitarras, percusión y audio profesional, esta ruta es para ti.

Desde La Nación te dejamos una selección de algunas de las mejores tiendas de instrumentos musicales de la capital, con opciones para músicos profesionales, aficionados y quienes recién comienzan en el mundo de la música.

La opción segura para conseguir tu primer instrumento

Audiomusica Outlet

Es una de las tiendas de instrumentos musicales con mayor presencia en el país y una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago en torno a la música.

Entre sus distintos locales, su outlet ubicado en la Galería de los Músicos Crowne Plaza, un punto imperdible tanto para músicos profesionales como para quienes recién comienzan.

En este espacio es posible encontrar una amplia variedad de instrumentos y accesorios a precios convenientes, como guitarras, teclados, ukeleles, mesas de sonido y equipos de audio, ideal para renovar equipamiento o dar los primeros pasos en el mundo musical.

Se ubica en la Av. Libertador Bernardo O’Higgins 142, Local 167 (Outlet: Local 185), a pasos de La Pontificia Universidad Catolica. Atiende de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 hrs., mientras que los sábados funciona de 10:00 a 14:00 hrs.

Queen Instrumentos Musicales

Ubicada dentro de Galería Ángel, esta tienda es una ferretería de los músicos podrás encontrar desde fundas, afinadores, repuestos de plástico o metales, accesorios sea cuerdas straps, y mucho, pero mucho más.

Además, Queen ofrece servicios especializados de luthería, incluyendo evaluación profesional, reparación y calibración de instrumentos, fabricación de cejuelas, ajustes de circuitos y mantención general, lo que la convierte en una excelente alternativa tanto para músicos profesionales como aficionados exigentes.

Ubicados en Huérfanos 786, oficina 114, pleno centro de Santiago, podrás visitarlos de lunes a viernes de 10:30 a 18:00 hrs, y los sábados hasta las 14:00 hrs

Para los fanáticos de la cumbia, salsa o bachata

Ferreyra Music Percussion

Ubicada en la Galería de los Músicos, esta tienda se ha especializado en percusión latina, perfecta para quienes son fanáticos del ritmo latino y buscan qué hacer en Santiago.

Con más de 14 años de trayectoria. Acá encontrarás la mayor variedad de instrumentos clave como congas, timbales, bongós y güiras, además de amplificadores, pedales, fundas y más, pensados para el uso profesional y el estudio constante.

Ferreyra Music Percussion está ubicado en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 142, Santiago, en el Crowne Plaza, tanto en su sector oriente, local 108, como poniente, local 154.

Funcionando de lunes a sábado, desde las 10:00 hasta las 19:00 hrs.

Import Music Chile

Acá encontrarás marcas reconocidas a nivel internacional y por ofrecer equipamiento pensado tanto para músicos activos como para estudios y bandas.

Son representantes oficiales en Chile de marcas como Blackstar, Paiste, Vic Firth, Hamilton, Levy’s, Madarozzo by Ritter, Paiste Gong, Premier, Roli, Right On! y Vintage, con una oferta que incluye amplificadores, platillos, baquetas, soportes, fundas para guitarras y bajos, además de instrumentos y accesorios.

Import Music Chile se encuentra ubicada en Megacentro Ochagavía, en Club Hípico 4676 en Pedro Aguirre Cerda y atiende de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 18:00 hrs.