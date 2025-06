Dos horas y 31 minutos duró cuarta y última Cuenta Pública del Presidente Boric

La cuarta y última Cuenta Pública del Presidente Boric se prolongó por dos horas y 31 minutos.

En la última parte del discurso el Mandatario reiteró el rechazo sobre los ataques de Israel a Gaza e hizo anuncios como la reconversión del penal Punta Peuco.

El Mandatario volvió a condenar el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y exigió “la liberación de los rehenes que todavía continúan en cautiverio”.



Según dijo, instruyó al Ministerio de Defensa revisar la situación para poner fin a la dependencia armamentística de Israel y se sumó a España en la promoción de un embargo de armas.



Añadió que “es de toda justicia patrocinar y poner de urgencia el proyecto de ley que prohíbe la importación de productos provenientes de territorios ilegalmente ocupados”.

“Los invito a todos a no pelear entre pueblos, porque acá el responsable es un gobierno genocida, no el pueblo de Israel”, apuntó.



El Mandatario afirmó que no se ha cansado de “alzar fuertemente la voz contra el genocidio y la limpieza étnica que el Estado de Israel está cometiendo sobre el pueblo palestino”, en relación al conflicto en Gaza, que ha dejado más de 53.000 muertos en el enclave.