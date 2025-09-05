Home Internacional "eeuu denuncia “acción altamente provocadora” de avion..."

EEUU denuncia “acción altamente provocadora” de aviones venezolanos en el Caribe

“Hoy (este jueves) dos aeronaves militares del régimen de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales”, señaló el Departamento de Defensa en su cuenta de la red social X, en lo que describió como una “acción altamente provocadora”.

Patricia Schüller Gamboa
El gobierno de Estados Unidos denunció que dos aviones militares de Venezuela sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense en lo que ha considerado una “acción altamente provocadora”, por lo que advirtió a Caracas que se abstenga de “interferir” en sus operaciones contra el narcotráfico.

La cartera dirigida por Pete Hegseth aseguró en el mismo comunicado que el objetivo de Caracas es “interferir en operaciones contra el narcoterrorismo” y advirtió “al cartel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el Ejército estadounidense”.

Esta acusación llega días después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dispararan a principios de esta semana contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once “narcoterroristas del Tren de Aragua” que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como once “ejecuciones extrajudiciales”.

El presidente Donald Trump acusó a Venezuela, que hasta el momento no ha hecho comentarios sobre la denuncia del Pentágono, de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano ha atribuido estas hostilidades a que Washington quiere “el petróleo venezolano” y sus riquezas energéticas “gratis”.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
13
