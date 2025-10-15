EEUU retira visas a seis extranjeros por celebrar el asesinato de Charlie Kirk: cuatro son latinoamericanos

Estados Unidos revocó la visa a seis personas, cuatro de ellas latinoamericanas, debido a comentarios en redes sociales contra el activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado a tiros el pasado 10 de septiembre.

“Estados Unidos no tiene ninguna obligación de acoger a extranjeros que desean la muerte a estadounidenses. El Departamento de Estado continúa identificando a titulares de visados que celebraron el atroz asesinato de Charlie Kirk“, señaló la institución en X.

Entre los afectados se encuentra un ciudadano argentino, quien publicó que Kirk había dedicado su vida a propagar “una retórica racista, xenófoba y misógina” y que “merecía arder en el infierno”. “Visa revocada“, anunció el Departamento de Estado en esa red social, difundiendo el mensaje sin revelar la identidad del autor.

También se revocó el visado a un mexicano, que afirmó que Kirk murió siendo “racista y misógino”, y añadió que “hay gente que merece morir” y que su muerte hacía “que el mundo sea mejor”.

Un brasileño y un paraguayo fueron igualmente sancionados. El primero escribió que Kirk murió “demasiado tarde”, mientras que el segundo calificó al activista de “hijo de p* que murió bajo sus propias reglas”, según informó el Departamento de Estado.

Los otros dos visados correspondían a un alemán y a un sudafricano. El alemán afirmó que “cuando los fascistas mueren los demócratas no se quejan”, y el sudafricano, según Washington, se burló de los estadounidenses que lamentaban la muerte de Kirk, asegurando que “la manifestación racista terminó en un intento de convertirlo en mártir”.

El Departamento de Estado enfatizó que tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, continuarán defendiendo las fronteras y la cultura del país, aplicando rigurosamente las leyes migratorias. “Los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad estadounidense celebrando el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados”, recalcó la institución en X.

Charlie Kirk fue asesinado durante un evento al aire libre en un campus universitario de Utah. El presunto autor del ataque es Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años.

Este martes, fecha en que Kirk habría cumplido 32 años, el presidente Trump le otorgó póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad.

Kirk fue una figura central del movimiento trumpista ‘Make America Great Again’, y según el vicepresidente J.D. Vance, una pieza clave en la campaña de 2024, además de haber influido en la selección de funcionarios durante la conformación del Gobierno de Trump.

Su funeral, realizado el 21 de septiembre en Arizona, reunió a más de 100.000 asistentes, incluidos altos funcionarios del Ejecutivo, quienes pronunciaron discursos de despedida en su honor.